Кабмин расширил программу трудоустройства безработных россиян

Москва, 27 сентября. Российским работодателям предоставят субсидии на трудоустройство граждан с ограничениями по здоровью, многодетным и одиноким родителям с детьми-инвалидами.

Соответствующую программу поддержки рынка труда расширило Правительство России. Постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров. До этого льготы предоставляли тем компаниям, которые трудоустраивали выпускников колледжей и вузов, закончивших обучение в 2020 году.

«Постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости», — говорится в документе.

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексируют с 1 октября текущего года от 3,5% до 4,5%. Размер выплаты будет назначаться в зависимости от региона.

Проект плана по выявлению и легализации теневой занятости ранее подготовил Минтруд. Документ еще будет доработан и согласован с другими ведомствами, после чего внесен в правительство, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».