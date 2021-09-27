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Кабмин расширил программу трудоустройства безработных россиян

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 18:59
Экономика
Кабмин расширил программу трудоустройства безработных россиян
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 27 сентября. Российским работодателям предоставят субсидии на трудоустройство граждан с ограничениями по здоровью, многодетным и одиноким родителям с детьми-инвалидами.

Соответствующую программу поддержки рынка труда расширило Правительство России. Постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров. До этого льготы предоставляли тем компаниям, которые трудоустраивали выпускников колледжей и вузов, закончивших обучение в 2020 году.

«Постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости», — говорится в документе.

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексируют с 1 октября текущего года от 3,5% до 4,5%. Размер выплаты будет назначаться в зависимости от региона.

Проект плана по выявлению и легализации теневой занятости ранее подготовил Минтруд. Документ еще будет доработан и согласован с другими ведомствами, после чего внесен в правительство, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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