Главнокомандующий ВСУ солгал в своем интервью «Радио Свобода»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сознательно лгал в своем недавнем интервью. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший заявление украинского генерал-лейтенанта о модернизации танков Незалежной.

«От советского танка остался только корпус»

Не так давно я уже отмечал, что весьма интересно бывает наблюдать за реакцией украинской общественности на продолжающееся усиление Черноморского флота. Впрочем, не менее (а может, и более) любопытно отслеживать и «откровения» главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Валерия Федоровича Залужного.

Вот, например, в минувшую субботу получасовое интервью с Валерием Федоровичем опубликовало «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Из этого материала можно узнать немало сенсационных новостей. В частности, что:

После завершения совместного стратегического учения «Запад-2021» Вооруженных сил РФ и РБ, Киев, мол, не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии в места постоянной дислокации;

В настоящий момент якобы существует угроза «полномасштабной агрессии» против Украины со стороны Российской Федерации;

Украинская армия уже приняла все необходимые стандарты НАТО для интеграции в Североатлантический альянс — «дело за политическим решением». Словом, как только в Альянсе дадут отмашку, Украина мгновенно войдет в НАТО по самые Нидерланды;

ОПК Украины уже осуществил модернизацию 50% имеющихся в распоряжении ВСУ танков.

«От советского танка там остался только корпус», — гордо уточнил Валерий Федорович, намекнув тем самым на то, что все прочие узлы и агрегаты бронированных машин, доставшихся Незалежной от Советского Союза, после модернизации были заменены на современные аналоги украинского производства.

Насколько вышеупомянутые тезисы из интервью главнокомандующего ВСУ соответствуют истине?

Разматывать клубок, как известно, следует с конца. Давайте этим и займемся, обратившись к заявлению Залужного о том, что после украинской модернизации в танках ВСУ поменялось все, кроме корпусов.

Когда танковая мощь превращается в немощь

В наследство от СССР Украине досталось порядка 8700 танков, которые все были вооружены, разумеется, советскими пушками. Одновременно с этим Незалежная получила тысячи запасных стволов танковых пушек, опять же, советского производства. Далее из-за технического износа техники, хронического недофинансирования ВСУ, продаж «излишков» вооружения за рубеж, банального разгильдяйства в войсках Незалежной, а также такого украинского хобби, как «дерибан», число украинских танков и запасных стволов к их пушкам стало стремительно уменьшаться.

Сообразив, что такими темпами былая танковая мощь быстро превратится в немощь, украинские генералы заговорили о необходимости ремонта и модернизации оставшегося у ВСУ парка бронетехники. Теоретически с этим у Незалежной проблем иметься не должно, благо после распада СССР на украинской территории остался мощный кластер предприятий, выпускавших бронетанковую технику. Практически же среди предприятий этого кластера не имелось ни одного, выпускавшего танковые пушки. Из-за этого перспективы поддержания боеспособности украинских танков после исчерпания советского ЗИП становились весьма тусклыми.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine /

Впрочем, согласно официальной информации, все было совсем не так печально. Украинская пресса сообщала, что еще в 1993 году Государственный научно-технический центр артиллерийско-стрелкового вооружения при Киевском заводе «Большевик» приступил к конструкторской разработке танкового орудия КБА-З, являющегося близким эквивалентом советского орудия 2А46М-1. Далее, мол, документация на КБА-З была передана в город Сумы на ПАО «Сумское НПО».

Завод в Сумах выпускал утяжеленные трубы для нефтегазодобычи, а потому, по мнению украинских специалистов, после небольшого переоборудования вполне был способен изготавливать и стволы танковых пушек. Уже в марте 1998 года в Киеве отрапортовали, что производство орудий КБА-З на Украине налажено.

Ура? Не совсем. Да, в Сумах делали стволы для пушек украинских танков, но ресурс этих стволов оказался в два-три раза ниже, чем у таких же стволов советского/российского производства. Украинцев подвело отсутствие компетенций в изготовлении особого сорта стали. Обнаружив, что выпущенные в Сумах стволы пушек приходят в негодность после всего 200 выстрелов, в ВСУ решили не рисковать и вернуться к использованию советских запасов. В ответ на это в Сумах пожали плечами, свернули выпуск КБА-З и вернулись к изготовлению труб.

Самовзрывающийся миномет по имени «Молот»

Следующий акт пушечной драмы на Украине начался в сентябре 2011 года, когда Незалежная подписала контракт с Таиландом на поставку тому 49 украинских танков «Оплот» к концу 2014 года. Вооружить эти танки решили пушками украинского производства, выпуск стволов для которых предполагалось наладить на Старокраматорском машиностроительном заводе.

Ура? Если честно, то идея оказалась так себе — с бесконечными скандалами таиландский контракт Украине удалось «закрыть» лишь летом 2018 года. Когда после начала гражданской войны в Донбассе на Старокраматорском машиностроительном заводе запустили производство стволов для 120-мм минометов М120-15 «Молот» (украинских клонов советского миномета 2Б11), то эти изделия после нескольких выстрелов стало разрывать на части — настолько отвратительным оказалось качество производства. В ВСУ даже родилась мрачная шутка, что «Молоты» убили больше украинских военнослужащих, чем «сепаров».

Тем временем эпопея с созданием на Украине собственного производства танковых пушек неумолимо продолжалась по давно отработанному алгоритму. Чем меньше пушек советского производства оставалось в закромах ВСУ, тем чаще представители украинского ОПК трубили о том, что задача решена, и украинские танки наконец-то вооружаются украинскими же пушками. После чего выяснялось, что все не совсем так, а точнее — вообще не так.

В сентябре 2018 года начальник Центрального бронетанкового управления МО Украины, генерал-майор Юрий Мельник объявил, что теперь-то точно все — «перемога»! — танковая пушка украинского производства «уже вдвое превысила показатели по живучести ствола пушки российского производства».

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

«Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

Ура? Я бы в данном случае не торопился рукоплескать триумфу украинского ОПК. Почему? Потому что в начале 2021 года внезапно выяснилось, что под видом новых украинских пушек на завод, занимавшийся ремонтом и модернизацией танков ВСУ, по поддельным документам отгружались старые, но заново покрашенные и упакованные, танковые пушки «Made in USSR».

На основании этого со стопроцентной уверенностью можно сказать, что цитата Залужного про «от советского танка там остался только корпус» — истине не соответствует. Как минимум, модернизированные украинские танки остались еще и со старыми советскими пушками. Если продолжать «копать» эту тему, то можно обнаружить, что на модернизированных украинских танках советскими остались отнюдь не только корпуса и пушки, но и еще множество всего.

Однако это, как говорится, уже совсем другая история. На примере с танковыми пушками мы убедились, что главнокомандующий ВСУ в своем интервью солгал. Причем сделал это Валерий Федорович сознательно, ибо на своем посту он априори посвящен в истинное состояние дел с модернизацией украинских танков.

Что нам дает знание этого факта? Логичный вывод, что и остальные тезисы Залужного из интервью «Радио Свобода» вряд ли соответствуют истине. Да и вообще, верить главкому ВСУ — себя не уважать. Это, разумеется, мое личное мнение. А с другой стороны, не просто же так говаривал Козьма Прутков:

«Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.