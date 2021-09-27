Франция намерена подписать с Грецией договор на поставку шести военных кораблей

Париж, 27 сентября. Греция может заключить с французской судостроительной компанией Naval Group контракт на строительство шести военных кораблей. Об этом сообщает телеканал BFM.

Журналисты отмечают, что о договоре могут объявить после переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стоимость сделки может составить 5 млрд евро. Речь идет о производстве трех фрегатов типа FDI-HN и трех корветах класса Gowind, уточняют в BFM.

Ранее Австралия сообщила о разрыве контракта с Naval Group на поставку подводных лодок. Причиной такого решения стало новое партнерство Канберры с Вашингтоном и Лондоном. Общая сумма договора оценивалась в более чем 50 млрд евро.