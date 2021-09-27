США избавятся от проекта «Украина», отработав его по полной программе

Президент США Джо Байден не стал возвращать Украину в список ключевых переговорных тем с Россией, поскольку в Вашингтоне чувствуется усталость от Киева. С таким заявлением выступил экс-советник Джорджа Буша — младший профессор Йельского университета Томас Грэм.

Специалист полагает, что при администрации нынешнего президента США Джо Байдена украинский вопрос не встал на первый план, однако изначально существовали опасения, что Киев будет ключевой темой переговоров между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, американский лидер отлично понимает, что большого прогресса по украинскому вопросу в переговорах с Кремлем добиться не удастся, а главу Белого дома вполне устраивает отсутствие резких движений в ту или иную сторону.

Экс-депутат Верховной рады, украинский политик Спиридон Килинкаров в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, зачем США нужна Украина. По его словам, американцы используют Киев для достижения своих интересов.

«Я не думаю, что Запад устал от Украины. Только, наверное, Байден от нее устал, поскольку слишком много было скандалов по поводу его деятельности на Украине. Кроме того, в ближайшее время планируется встреча Виктории Нуланд и Дмитрия Козака, на которой будет обсуждаться вопрос Украины. США не могут устать от Украины, поскольку это их проект, который они сами создали и теперь его курируют. Майдан — это детище американцев. То есть они от этого проекта не откажутся. У них сегодня другая задача — возможно, этот проект подороже продать, возможно, использовать еще какое-то время, если это будет совпадать с их стратегией в отношении России. Я думаю, что как инструментарий они проект «Украина» не оставят», — сказал собеседник ФАН.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Эксперт считает, что, как только американцы по полной отработают этот проект, они избавятся от Украины, поскольку США никогда не рассматривали Киев в качестве долгосрочного проекта.

«Американцы не рассматривают проект «Украина» в качестве долгосрочного актива. Если бы было иначе, то они бы вкладывали в страну финансы, увеличивали товарооборот, туда заходили бы американские компании, которые бы вели активно свой бизнес. То есть если бы они хотели, то экономически привязывали бы Украину к себе. Но этого не происходит. Поэтому можно сделать следующий вывод: проект «Украина» — временный проект, у которого есть определенный функционал, и они его будут активно использовать, отработают его до конца и по полной программе. Потом американцы, конечно, от проекта «Украина» избавятся. Но когда это произойдет, пока сказать трудно», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

Напомним, что кабмин Украины одобрил поправки к налоговому законодательству страны, поэтому уже с января 2022 года пошлины на жилплощадь для сотен тысяч жителей страны увеличатся на 21%.