Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 19:19
19:18
Общество
Эксперт по туризму пояснила, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом
19:15
Экономика
Программу tax free продлят и распространят еще на пять российских регионов
19:11
Спорт
Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
19:08
Общество
QR-коды для посещения заведений культуры и досуга ввели в Самарской области
19:07
Общество
Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
19:05
Общество
Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
19:05
Политика
Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
19:05
Общество
Психолог Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram
19:04
Весь мир
Демонстрация силы: к чему приведет обострение на границе Афганистана и Таджикистана
19:01
Происшествия
Автовладельцы устроили драку на АЗС в Великобритании из-за нехватки бензина
Все новости

Минимальная пенсия на Украине вырастет с 1 декабря

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 18:53
Экономика
Минимальная пенсия на Украине вырастет с 1 декабря
pixabay.com  /  Crystal_L

Киев, 27 сентября. Размер минимальной пенсии для пожилых украинских граждан будет увеличен с 1934 до 2027 гривен в начале зимы, сообщают местные СМИ.

Перерасчет пенсионных выплат связан с увеличением прожиточного минимума в стране. В рублевом эквиваленте пенсия составит около 5500 рублей. Также с 1 декабря на 930 гривен вырастет максимальная пенсия. Сумма увеличится с 19 340 до 20 270 гривен (более 55 тысяч рублей), сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на данные украинского Пенсионного фонда.

По законодательству максимальная пенсия ограничена десятью минимальными выплатами. Рассчитывать на самое большое денежное довольствие могут граждане, зарплата которых была выше средней. Также необходимо накопление 35 лет стажа. Отмечается, что в среднем пенсия составляет 3000 гривен.

Правительство Украины ранее одобрило поправки к налоговому законодательству. С 2022 года пошлина на жилплощадь увеличится на 21%. Корреспондент ФАН изучил ситуацию в стране.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минимальная пенсия на Украине вырастет с 1 декабря
украина прожиточный минимум пенсия пенсионный фонд украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru