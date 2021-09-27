Минимальная пенсия на Украине вырастет с 1 декабря

Киев, 27 сентября. Размер минимальной пенсии для пожилых украинских граждан будет увеличен с 1934 до 2027 гривен в начале зимы, сообщают местные СМИ.

Перерасчет пенсионных выплат связан с увеличением прожиточного минимума в стране. В рублевом эквиваленте пенсия составит около 5500 рублей. Также с 1 декабря на 930 гривен вырастет максимальная пенсия. Сумма увеличится с 19 340 до 20 270 гривен (более 55 тысяч рублей), сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на данные украинского Пенсионного фонда.

По законодательству максимальная пенсия ограничена десятью минимальными выплатами. Рассчитывать на самое большое денежное довольствие могут граждане, зарплата которых была выше средней. Также необходимо накопление 35 лет стажа. Отмечается, что в среднем пенсия составляет 3000 гривен.

Правительство Украины ранее одобрило поправки к налоговому законодательству. С 2022 года пошлина на жилплощадь увеличится на 21%. Корреспондент ФАН изучил ситуацию в стране.