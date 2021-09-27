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На Украине решили свернуть программу по замене советских автомобилей УАЗ в войсках
Армия
На Украине решили свернуть программу по замене советских автомобилей УАЗ в войсках
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Киев, 27 сентября. Замминистра обороны Украины Александр Носов заявил, что программу замены военных автомобилей УАЗ в украинской армии решили свернуть.

Предполагается, что причиной отказа от программы «Сайгак» стали коррупционные схемы, связанные с заменой советских автомобилей в ВСУ. Носов также считает неправильным, что вместо закупки серийных внедорожников минобороны предлагает доработку моделей с учетом требований военных.

По его словам, стоимость работ по предложенной ведомством программе сделает автомобили на 30% дороже. При этом реконструкция нарушит целостность кузова и сделает машины менее надежными. Подчеркивается, что ранее на Украине также заявляли о возможной замене автомобилей УАЗ японскими внедорожниками Toyota Hilux, модернизированных компанией «Украинская бронетехника».

Стоит отметить, что в России на форуме «Армия-2021» представили прототип небронированного автомобиля «Стрела». Модель призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469.

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