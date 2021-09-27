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Телеканал Порошенко показал нереалистичное видео в день рождения политика
Политика
Телеканал Порошенко показал нереалистичное видео в день рождения политика
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 27 сентября. Украинский телеканал «Прямой», который принадлежит экс-главе страны Петру Порошенко, поздравил его с днем рождения с помощью нереалистичного видео с последними «успехами» Киева.

Соответствующий ролик доступен для просмотра на канале «Прямого» в YouTube. На кадрах смонтированы поздравления ведущих мировых СМИ с якобы вступлением Украины в Евросоюз, а также со становлением полноправным членом Североатлантического альянса, с рекордным ростом национального ВВП, с урегулированием ситуации в Донбассе и «возвращением» Крыма. В конце нереалистичного видео с «успехами» страны стоит поздравительное обращение к бывшему президенту.

«С днем рождения, Петр Алексеевич! Главные победы впереди», — радостно заявили сотрудники телеканала, вероятно, намекая на следующий президентский срок.

В апреле 2021 года партия Порошенко «Европейская солидарность» объявила сбор резервистов и ветеранов войны в Донбассе в связи с обострением ситуации в регионе. Сбор объявлен без согласования с официальными властями Киева.

Ранее бывший президент в своем Telegram-канале посоветовал главе государства Владимиру Зеленскому не повышать тон на встрече с лидером США Джо Байденом, сообщала Национальная служба новостей. Помимо этого, депутаты от партии Порошенко потребовали отмены закона о деолигархизации. Они массово выступили против предложения украинского главы.

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украина порошенко зеленский
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