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Университет Лейпцига отказался рассмотреть Меркель как научного сотрудника
Политика
Университет Лейпцига отказался рассмотреть Меркель как научного сотрудника
Новостное агентство «Харьков».

Лейпциг, 27 сентября. Кандидатуру канцлера Германии Ангелы Меркель, уходящей в отставку, не рассматривают на пост научного сотрудника в университете Лейпцига.

В годы существования ГДР Меркель окончила университет в 1978 году, защитилась в 1986-м, а затем до 1990 года работала там научным сотрудником. Сейчас в вузе не готовы брать ее на работу, передает РИА Новости. В университете заявили, что Меркель не занималась своей академической карьерой больше 30 лет.

«Поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)», — говорится в официальном ответе вуза.

За дипломную работу Меркель получила наивысший балл. В этом же вузе будущий канцлер Германии познакомилась с первым мужем Ульрихом Меркель, с которым вскоре обвенчалась. В 2008 году политик получила почетную докторскую степень Лейпцигского университета.

Ранее кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц прокомментировал итоги голосования в бундестаг. По его словам, немецкий народ проголосовал за изменения в правительстве. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Меркель, должен уйти в оппозицию, уверен он.

Выборы в ФРГ прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Берлин является очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером Москвы, и российские власти заинтересованы в развитии отношений, передает НСН.

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меркель германия лейпциг
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