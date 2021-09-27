ФАН опубликовал видео с места открытия памятника Олегу Табакову

Москва, 27 сентября. Журналисты ФАН одними из первых побывали на могиле великого мэтра Олега Табакова, где недавно установили памятник режиссеру спустя три года с похорон.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался весной 2018 года. Почти три года на его могиле был установлен обычный деревянный крест и лишь недавно поставили большой монумент из зеленого камня. На плите выгравирована надпись: «Все, что взял на себя, я выполнил».

ФАН публикует видео с места установки памятника, где также видно, что могила актера и режиссера усыпана цветами от близких и фанатов. К месту захоронения Табакова ранее пригласил всех поклонников мэтра российский режиссер Кирилл Серебренников, рассказав о возведении там памятника. Он также поздравил семью Табакова с этим событием, подчеркнув тонкий вкус и интересную мысль, проявленных в воплощении произведения.