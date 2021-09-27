Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 19:18
19:18
Общество
Эксперт по туризму пояснила, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом
19:15
Экономика
Программу tax free продлят и распространят еще на пять российских регионов
19:11
Спорт
Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
19:08
Общество
QR-коды для посещения заведений культуры и досуга ввели в Самарской области
19:07
Общество
Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
19:05
Общество
Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
19:05
Политика
Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
19:05
Общество
Психолог Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram
19:04
Весь мир
Демонстрация силы: к чему приведет обострение на границе Афганистана и Таджикистана
19:01
Происшествия
Автовладельцы устроили драку на АЗС в Великобритании из-за нехватки бензина
Все новости

ФАН опубликовал видео с места открытия памятника Олегу Табакову
Общество
ФАН опубликовал видео с места открытия памятника Олегу Табакову
tabakov.ru  /  Московский театр п/р Олега Табакова

Москва, 27 сентября. Журналисты ФАН одними из первых побывали на могиле великого мэтра Олега Табакова, где недавно установили памятник режиссеру спустя три года с похорон.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался весной 2018 года. Почти три года на его могиле был установлен обычный деревянный крест и лишь недавно поставили большой монумент из зеленого камня. На плите выгравирована надпись: «Все, что взял на себя, я выполнил».

ФАН публикует видео с места установки памятника, где также видно, что могила актера и режиссера усыпана цветами от близких и фанатов. К месту захоронения Табакова ранее пригласил всех поклонников мэтра российский режиссер Кирилл Серебренников, рассказав о возведении там памятника. Он также поздравил семью Табакова с этим событием, подчеркнув тонкий вкус и интересную мысль, проявленных в воплощении произведения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФАН опубликовал видео с места открытия памятника Олегу Табакову
памятник табаков зудина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru