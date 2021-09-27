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Директор Berkaev School считает, что на образовании в России заработать нельзя

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 18:57
Общество
Директор Berkaev School считает, что на образовании в России заработать нельзя
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 сентября. Руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев раскрыл особенности образовательного бизнеса в России и рассказал, можно ли заработать на создании школ.

Беркаев отметил, что новое учебное заведение — это прежде всего безопасность. В школах должны стоять металлодетекторы, пожарная система, прописаны пути эвакуации детей и работников. При том законодательство не устанавливает прямое указание, требующее наличие охраны. Однако, по словам руководителя, сотрудники, которые будут защищать школу, все же нужны.

Важную роль в образовании школьников и воспитании малышей играют грамотные педагоги, которые любят свою сферу деятельности. Беркаев рассказал, что при выборе сотрудника для него важен энтузиазм и желание работать.

«Когда до меня доходит кандидат, и ты видишь перед собой человека, который занимается своим делом — он рассказывает, он знает, он в теме, он с удовольствием тебе говорит о детях», — сообщил Беркаев в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению эксперта, педагог должен относиться к жизни и детям с позитивом, а также транслировать подрастающему поколению правильные ценности. Взрослый человек, работающий с детьми, и сам будет меняться в лучшую сторону, считает руководитель. А о прибыли, по мнению Баркаева, думать не нужно, так как в образовательном бизнесе много не заработаешь.

Психолог Евгения Мартынова рассказала о пользе детских кружков в школах. В самом раннем возрасте ребенку подойдут занятия, полезные для развития координации и мелкой моторики.

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патриот школа беркаев
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