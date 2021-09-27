Переехавший в Китай россиянин поделился необычным способом отстирать любую вещь за три часа

Пекин, 27 сентября. Переехавший в Китай россиянин Макс Колгин поделился необычным способом отстирать любую вещь всего за три часа, который он узнал от местных жителей.

По словам блогера, китайский лайфхак помогает справляться даже с самыми загрязненными кухонными полотенцами. Об этом он написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь нужно заполнить десятилитровый таз кипятком, после чего засыпать в него один мерный стакан обычного стирального порошка. Затем нужно добавить две-три ложки отбеливателя, три-четыре ложки растительного масла и одну ложку уксуса 9%.

«Замачиваем в полученном растворе полотенца, закрывая их чем-нибудь сверху. Оставляем на три-четыре часа. По прошествии времени закидываем все в барабан и ждем. Что по результатам? Идеальная чистота, будто бы полотенца только что куплены. Конечно, это способ довольно затратный по времени, но оно того стоит», — объяснил Колгин.

О том, что в Китае даже стирают по-другому, россиянин узнал, когда впервые отправился в местный супермаркет. Ни порошков, ни гелей для стирки на полках не наблюдалось.

«Побродить пришлось минут 30, пока я не наткнулся на коробку со странными пластинами внутри. Позвонив подруге, выяснил, что как раз это средство мне и нужно», — признался блогер.

Внутри коробки оказались несколько бежевых пластин. На ощупь они очень мягкие и тонкие, не больше миллиметра в толщину. В соответствии с инструкцией мужчина добавил одну такую пластину на три килограмма одежды.

Пластина растворилась почти за 30 секунд, а пены от нее не было. После стирки блогер внимательно осмотрел одежду. На светлой футболке было пятно от шоколада, которое прежде не получалось вывести гелем, однако на этот раз от него не осталось и следа. Кроме того, при носке вещей россиянин почувствовал, что они стали мягче.

Американский блогер Джейкоб ранее рассказал, что с удовольствием научился готовить пельмени. Инициатором лепки пельменей стала девушка блогера, которая родилась в Сибири.