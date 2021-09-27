Берлин, 27 сентября. Партия «Зеленые» будет активно лоббировать срыв работы газопровода «Северный поток — 2», чем может спровоцировать кризис общеевропейских масштабов, заявил политик Штеффен Котре.

Партия «Зеленые известна своей антироссийской полемикой, и в новом коалиционном кабмине у нее наверняка будет пространство для маневра, заявил в ходе беседы с прессой член партии «Альтернатива для Германии». По словам Котре, команда лидера «Союза 90» Анналены Бербок будет изо всех сил препятствовать запуску «СП-2», однако за ее упорство заплатит вся Европа.

Стремления «зеленых» русофобов могут обернуться масштабным энергетическим ударом, который приведет к дефициту газа и электроэнергии во всем Старом Свете, объяснил Котре. В сложившейся обстановке член АдГ склонен винить так называемые «народные партии», которые за долгие годы политической стабильности оторвались от народа. Это позволило «Союзу 90», с его популистскими лозунгами, стать третьей по величине политической силой ФРГ.

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Однако, несмотря на возросшее влияние экоактивистов, опасаться нечего, уверен Котре. Бербок может вести себя агрессивно и выступать с громкими заявлениями, но реальных решений по энергетике ей никто не позволит принимать. Линию поведения, избранную «Союзом 90», член АдГ назвал «фатальной ошибкой».

Аналогичную с Котре позицию занимает и авторитетный российский политолог Алексей Громыко. Директор Института Европы РАН в комментарии Федеральному агентству новостей подробно объяснил, почему «Зеленые» смогли завоевать третье место на выборах в бундестаг, и почему, несмотря на результат, Анналена Бербок и ее соратники не смогут принимать решения, связанные с «СП-2».