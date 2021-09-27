Вашингтон, 27 сентября. Западу удалось сорвать поставку тяжелых стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Китай, отметили обозреватели американского издания Military Watch.

Эти военные самолеты начали производить еще во время СССР. Было создано ограниченное количество Ту-160, при этом некоторые из них базировались на территории Украины. Китай хотел приобрести заветные бомбардировщики, однако планы Пекина были сорваны западными странами, передает «ПолитРоссия».

Ту-160 должны были поступить на вооружение китайских войск, а местным инженерам нужно было заняться изучением этой военной техники. Однако Запад не желал, чтобы возможности Военно-воздушных сил КНР были усилены, отметили аналитики Military Watch. По их словам, США и европейские союзники заплатили Украине, чтобы она якобы утилизировала бомбардировщики.

«Из-за вмешательства Запада китайские ВВС до сих пор не имеют бомбардировщиков межконтинентальной дальности. <…> Потеря бесценной возможности приобрести Ту-160 отбросила китайскую бомбардировочную программу на многие десятилетия», — резюмировали в США.

Ранее стало известно, что два российских бомбардировщика Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над акваторией Балтийского моря. Маневры выполнялись в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35С, передает RT.