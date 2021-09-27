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Производители мяса поддержат стабильные отпускные цены на птицу до конца года
Экономика
Производители мяса поддержат стабильные отпускные цены на птицу до конца года
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 27 сентября. Минсельхоз договорился с российскими производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года.

Также ведомство обратиться в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу. Показатели будут учитывать сезонность производства продукции. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства. В нем приняли участие крупнейшие представители отрасли, представители Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.

«Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года», — следует из в сообщения Минсельхоза.

По итогам первых восьми месяцев текущего года Россия нарастила поставки колбасных изделий. Показатель вырос на треть в годовом выражении. До конца 2021 года объем отгрузок может достигнуть 55 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

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