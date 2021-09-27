Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 19:18
19:15
Экономика
Программу tax free продлят и распространят еще на пять российских регионов
19:11
Спорт
Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
19:08
Общество
QR-коды для посещения заведений культуры и досуга ввели в Самарской области
19:07
Общество
Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
19:05
Общество
Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
19:05
Политика
Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
19:05
Общество
Психолог Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram
19:04
Весь мир
Демонстрация силы: к чему приведет обострение на границе Афганистана и Таджикистана
19:01
Происшествия
Автовладельцы устроили драку на АЗС в Великобритании из-за нехватки бензина
19:00
Армия
Аналитик Сивков: Россия может ввести санкции против НАТО за размещение баз на Украине
Все новости

Руководитель частной школы Беркаев рассказал о роли детских садов в социализации ребенка
Общество
Руководитель частной школы Беркаев рассказал о роли детских садов в социализации ребенка
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 27 сентября. Детские сады играют определенную роль в социализации детей, считает руководитель Berkaev School Антон Беркаев, для каждого ребенка они необходимы.

Успешная социализация ребенка зависит от множества факторов, одним из них является детский сад. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев.

По словам эксперта, родитель сам принимает решение об отправке ребенка в детский сад, на что указывает установленное в России федеральное законодательство. При этом Беркаев подчеркнул, что в ряде случаев дети, не обучавшиеся в детских садах, демонстрировали более высокий уровень социализации.

В эфире пресс-центра Антон Беркаев также рассказал об особенностях лицензирования частных детских садов. Так, в некоторых случаях они могут вести свою деятельность и при отсутствии лицензии.

«Частный детский сад может работать без лицензии. Есть такая услуга — «Уход и присмотр». Если у тебя есть образовательная нагрузка, то есть ты чему-то учишь детей, то ты должен получить лицензию. Если ты этим не занимаешься, а присматриваешь, кормишь, гуляешь, то ты не обязан получать лицензию», — объяснил он.

Как сообщалось ранее, в российских школах могут ввести обязательный урок экологии. Соответствующее предложение выдвинуло Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Руководитель частной школы Беркаев рассказал о роли детских садов в социализации ребенка
школа образование детский сад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru