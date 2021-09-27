Руководитель частной школы Беркаев рассказал о роли детских садов в социализации ребенка

Санкт-Петербург, 27 сентября. Детские сады играют определенную роль в социализации детей, считает руководитель Berkaev School Антон Беркаев, для каждого ребенка они необходимы.

Успешная социализация ребенка зависит от множества факторов, одним из них является детский сад. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев.

По словам эксперта, родитель сам принимает решение об отправке ребенка в детский сад, на что указывает установленное в России федеральное законодательство. При этом Беркаев подчеркнул, что в ряде случаев дети, не обучавшиеся в детских садах, демонстрировали более высокий уровень социализации.

В эфире пресс-центра Антон Беркаев также рассказал об особенностях лицензирования частных детских садов. Так, в некоторых случаях они могут вести свою деятельность и при отсутствии лицензии.

«Частный детский сад может работать без лицензии. Есть такая услуга — «Уход и присмотр». Если у тебя есть образовательная нагрузка, то есть ты чему-то учишь детей, то ты должен получить лицензию. Если ты этим не занимаешься, а присматриваешь, кормишь, гуляешь, то ты не обязан получать лицензию», — объяснил он.

Как сообщалось ранее, в российских школах могут ввести обязательный урок экологии. Соответствующее предложение выдвинуло Министерство природных ресурсов и экологии РФ.