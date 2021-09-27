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«Амур» объявил о расторжении контракта с тренером Владимиром Воробьевым
Спорт
«Амур» объявил о расторжении контракта с тренером Владимиром Воробьевым
vk.com  /  ХК СКА

Хабаровск, 27 сентября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Владимир Воробьев покинул занимаемый пост.

Пресс-служба хабаровского «Амура» сообщила, что клуб расторг контракт с Владимиром Воробьевым, занимавшим должность главного тренера с 1 мая 2021 года. Причиной увольнения стали грубые нарушения наставником трудовых обязанностей.

Обязанности главного тренера «Амура» будет исполнять Михаил Кравец. В десяти матчах регулярного первенства КХЛ хабаровский клуб набрал пять очков и пока занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, которую возглавляет магнитогорский «Металлург».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк опроверг информацию о подписании контракта с 58-летним Олегом Знарком. До этого он заявлял, что специалист занял пост главного тренера национальной команды.

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спорт воробьев кхл амур увольнение
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