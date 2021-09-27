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«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
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Специальный выпуск передачи «Точка на карте» посвящен захватывающему путешествую по карельским озерам.

Съемочная группа проекта на себе прочувствовала все горести и радости рафтинга, а квалифицированные гиды раскрыли секреты выживания в дикой природе. Как поймать рыбу, как разжечь костер и как сделать прочный морской узел?

Роскошные пейзажи Шотозера, Вагатозера и реки Шуя вы сможете увидеть буквально от первого лица. Кроме этого вы попробуете сделанную на костре еду и услышите походные песни.

Не отказывайте себе в удовольствии стать частью дружного сплава по Карелии — включайте новый выпуск передачи «Точка на карте».

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карелия рафтинг точка на карте
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