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У Bellingcat появились неожиданные защитники в разбирательстве с Пригожиным
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Общество
У Bellingcat появились неожиданные защитники в разбирательстве с Пригожиным
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 сентября. Бизнесмен Евгений Пригожин готовит подачу иска против Bellingcat и основателя издания Элиота Хиггинса в британский суд. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель намерен подать иск в связи с распространением недостоверных и клеветнических сведений. По данным пресс-службы, одна из ведущих юридических фирм Соединенного Королевства будет представлять интересы Пригожина в споре с информационным агентством Bellingcat. Юридическая компания в начале августа 2021 года в установленном порядке получила лицензию в Казначействе Великобритании, которая необходима для оказания помощи лицу, находящемуся под действием санкций.

«Евгений Викторович оплачивает надлежащим образом услуги юристов, но британский банк HSBC под предлогом проверки основания платежа уже почти 2 месяца удерживает платеж. Тем самым, не позволяя юристам Великобритании выполнять свои обязательства по контракту», — информирует пресс-служба «Конкорда».

У Bellingcat нашлись неожиданные защитники. Британское казначейство уведомляет юристов Пригожина о том, что они не имеют права работать в кредит, и что для этого требуется отдельная лицензия. Получение необходимых документов займет от двух до трех месяцев. Банк затягивает процесс выдачи денег и чинит препятствия юристам, представляющим бизнесмена. Сложившаяся ситуация не позволяет уложиться в установленные законом сроки подачи иска, что содействует работе Bellingcat.

Возникает логичный вопрос — чьи интересы представляет «скромное» информационное агентство, на защиту которого стройными рядами встали одновременно «независимый» британский банк и казначейство. А также почему все они так сильно боятся суда, и что за информация про Bellingcat там может вскрыться.

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пригожин bellingcat хиггинс
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