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Политолог Александр Рар предрек кризис Евросоюза после выборов во Франции и Германии
Политика
Политолог Александр Рар предрек кризис Евросоюза после выборов во Франции и Германии
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 сентября. Завершившиеся выборы в ФРГ и грядущая политическая гонка во Франции могут обернуться глубоким системным кризисом Евросоюза, заявил политолог Александр Рар.

Своими соображениями о будущем ЕС он поделился в пресс-центре МИА «Россия Сегодня». По словам Рара, кто бы ни пришел к власти в ФРГ, он не будет так же популярен, как уходящий в отставку канцлер Ангела Меркель. Даже самая популярная партия Германия в 2021 году едва переступила порог в 25% голосов, что означает отсутствие поддержки среди широких народных масс у грядущего состава немецкого кабмина.

Со схожей проблемой уже будущей весной столкнется Париж, уверен Рар. Президент Франции Эммануэль Макрон не может похвастаться высокими рейтингами, поэтому сценарий, при котором в Елисейский дворец придет кто-то новый, выглядит вполне реалистичным.

И здесь начинается конфликт интересов, подчеркивает эксперт. Франция и ФРГ — две ведущие экономики ЕС, держащие на плаву весь континентальный блок после выхода из его состава Великобритании. После выборов в Берлине и Париже сформируются два принципиально разных правительства: левое с «зеленым» уклоном и правое консервативное соответственно. Чтобы объяснить, как это сработает на практике, член Валдайского клуба прибегнул к яркому примеру с машиной, у которой внезапно забарахлит мотор.

«Франция будет идти в сторону «правую», Германия – в сторону «лево-зеленую». Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу – большой вопрос... Так что куча проблем и вызовов перед нами. Тут вопрос, сможет ли будущий канцлер Германии быстро прийти к власти, оседлать коня и продолжать политику Меркель. В этом есть много сомнений. Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние», — предрек кризис Евросоюза Рар.

Низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона выливаются в громкие и скандальные инциденты. Например, 27 сентября на главу Пятой республики в Лионе напал неизвестный яйцеметатель. Смутьян задержан, ведется допрос.

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Все новости / Политика / Политолог Александр Рар предрек кризис Евросоюза после выборов во Франции и Германии
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