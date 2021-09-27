Зачем Германии работающий украинский газопровод и при чем тут российская «зеленая энергетика»?

Олаф Шольц, весьма вероятный будущий канцлер Германии, сделал сегодня на пресс-конференции заявление по транзиту газа через Украину. По словам кандидата от социал-демократов, «что касается трубопровода, строительство которого завершено (имеется в виду «Северный Поток — 2»), то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером российского газа».

Заявление это можно считать практически программным, определяющим германскую политику в отношении Восточной Европы и России в ближайшие годы. Дело в том, что на состоявшихся выборах в бундестаг большинство мест взяли социал-демократы (СДПГ), которые и будут выстраивать правящую коалицию, а также формировать кабинет министров и назначать канцлера страны.

И здесь стоит отойти от, собственно, газовых проблем и посмотреть на ситуацию шире. А именно в контексте того, что такое Шольц и СДПГ для России. В целом российское экспертное сообщество оценивает Шольца как очень неплохой вариант для нашей страны. Дело в том, что в составе СДПГ много тех, кого можно определить как «умеренные левые». А эта категория немецких политиков традиционно с симпатией относится к России.

Более того, как отметил эксперт по Германии, член-корреспондент РАЕН Александр Сосновский, «будут попытки дискредитировать проект («СП-2»), особенно если к власти в Германии в той или иной коалиции придет партия «Зеленые». Это резкие противники «СП-2», и они настроены антироссийски». Вторит его словам уже немецкий эксперт Александр Рар. По его словам, «угрозой для России мог бы стать только канцлер из «Зеленых». В этом случае возможны даже провокации против России. При этом в правительстве «Зеленые» не представляют угрозы».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Зеленые», будучи в меньшинстве, могли бы вступить с кем-либо в коалицию. Но СДПГ с ними не сходится по ряду внешнеполитических, да и внутренних тем. Сами «Зеленые», если говорить проще, слишком идеалистичны и проамерикански настроены. И если возвращаться к теме «Северного Потока — 2», то именно немецкие экологические организации через суд неоднократно пытались остановить строительство российского газопровода. Впрочем, неудачно.

СДПГ, да и сам Шольц в этом смысле настроены куда спокойнее. Собственно, об отношениях с Россией высказывался и сам вероятный немецкий канцлер. По его словам, «будущее Европы будет зависеть и от того, чтобы удалось создать хорошее сотрудничество между ЕС и его соседями. Это будет зависеть от того, насколько хорошо все воспримут дальнейший прогресс интеграции в ЕС... Одним из самых важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ». В переводе с политического на русский это означает, что немцы, конечно, не признают Крым и будут продолжать «вкладываться» в Украину. Но и с Россией будут сотрудничать по стратегически важным для Германии вопросам. А вопрос поставок российского газа как раз относится к таковым.

Что касается Украины, то тут все более чем интересно. В первую очередь стоит обратить внимание на «энергетическую сделку» между Германией и США. В рамках переговоров по «СП-2» Соединенные Штаты отказались от введения санкций к германским компаниям, которые занимаются строительством и эксплуатацией российского трубопровода. Но при этом Германия обязалась вложить в ряд энергетических проектов Украины существенные суммы денег. В частности, это 200 миллионов евро, 70 из которых пойдут на «зеленую энергетику», а именно на строительство водородного трубопровода от Украины, через Чехию и Словакию к той же Германии.

Правда, тут есть ряд нюансов. Например, многие немецкие эксперты и политики говорят, что и нынешний газопровод на Украине в случае чего подойдет для транспортировки водорода. Хотя и потребует дополнительных вложений в развитие инфраструктуры.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

И второй аспект, о котором, например, в своем блоге пишет политолог Сергей Колясников: «наиболее экономически выгодным считается производство водорода из ископаемого сырья, и в данный момент самым доступным и дешевым процессом является паровая конверсия метана и природного газа. Откуда берется метан? Из природного газа, где его от 70 до 98%. Где природный газ? В России.

Производство водорода весьма энергоемкое. Там, где будут производиться миллионы тонн водорода — потребуются десятки ГВт генерации. Энергия где? В России. Согласно одной из концепций развития, в 2021–2024 годах в России предполагается создание водородных кластеров и реализация пилотных проектов для достижения экспорта водорода.

Есть, конечно, пилотный проект строительства завода по электролизу воды в Мариуполе на базе одного из предприятий Рината Ахметова. Но это именно пилотный проект, который не сможет обеспечить стратегических объемов производства. А значит, снова возвращаемся к российскому газу и российским же энергетическим мощностям.

В общем, помощь Украине в контексте настойчивых требований по сохранению транзита газа через эту страну может быть куда глубже и перспективнее, чем всем кажется, не только для Украины, но и, собственно, для России. И, очевидно, для Германии, которая в политическом смысле восстанавливает отношения с США, остальной Европе демонстрирует курс на сотрудничество с Украиной, а в экономическом смысле упрочняет связи с Россией и поставками российского сырья. Тут, кстати, стоит отметить, что, по словам вице-премьера Александра Новака, «Россия намерена войти в число мировых лидеров в сфере производства и экспорта водорода». А если говорить о конкретных цифрах, то речь идет про производство 15–20 миллионов тонн этого топлива к 2050 году. И у России (в отличие от Украины) реальный потенциал для развития данной системы именно в обозначенных объемах есть. И это значит, что именно мы станем самыми выгодными поставщиками водорода в ближайшем будущем. С уже готовой под это инфраструктурой. Хотя, естественно, что украинские СМИ пишут о водородном проекте как о крупнейшей национальной «перемоге».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Второй же важный момент, о котором все как-то забывают, это позиция непосредственно «Газпрома» по поставкам чего бы то ни было через украинскую часть трубы. Глава госкорпорации Андрей Миллер вполне однозначно заявил об этом 22 июля этого года. По его словам, «вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту, суммарно выше текущих транзитных обязательств, «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину». То есть, если у Украины будут деньги, мы не только не перестанем качать газ, но можем и нарастить мощности. И стоит помнить, что текущий контракт с Украиной по поставкам голубого топлива у России заключен до 2024 года, и, в принципе, «Газпром» совершенно не против его продлить. Не из большой любви к Украине, а потому что через два трубопровода можно доставить больше газа в Европу, чем через один. Будь это природный газ или водород.