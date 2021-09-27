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Британский флот принял на вооружение многоцелевую атомную подлодку HMS Audacious

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 18:03
Армия
Британский флот принял на вооружение многоцелевую атомную подлодку HMS Audacious
wikipedia.org

Лондон, 27 сентября. Атомная подлодка HMS Audacious типа Astute вошла в состав ВМС Великобритании после завершения ходовых испытаний.

По имеющейся информации, субмарина является четвертой в серии из семи многоцелевых подлодок класса Astute, предназначенных для британского флота. Она была заложена в 2009 году и спущена на воду весной 2017 года. Отмечается, что HMS Audacious поступила в ВМС в минувшем году, однако передача проходила без торжественной церемонии. Подчеркивается, что подлодка ушла на военно-морскую базу Клайд. Отметим, что в Британии субмарины сначала вводят в состав флота, а уже затем они выходят на испытания.

Субмарины класса Astute предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Эти боевые единицы можно применять для выполнения миссий по уничтожению кораблей и субмарин противника, ударов по наземным целям, а также для сбора разведывательной информации.

Ранее в Лондоне заявили, что британские ВМС могут перебросить свои подлодки в другое место, если Шотландия обретет независимость. Речь идет о субмаринах, способных нести баллистические ракеты типа Trident.

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