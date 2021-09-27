Премьер-министр Израиля заявил о намерении Ирана вооружить союзников беспилотниками

Нью-Йорк, 27 сентября. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Тегеран намеревается вооружить беспилотной авиацией лояльные Ирану силы в регионе.

По его словам, речь идет о дронах со «смертоносным оружием», которые «могут атаковать в любом месте в любое время». Беннет утверждает, что Иран готов распространить сотни и тысячи таких беспилотных летательных аппаратов.

«Они планируют накрыть небеса Ближнего Востока этой смертоносной силой», — заключил он, выступая на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы ликвидировали иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как пишет RT, убийство совершили при помощи роботизированного пулемета, который управлялся со спутника. Устройство оснастили искусственным интеллектом и несколькими видеокамерами.