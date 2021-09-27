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Депутат Госдумы Железняк усомнился в изменении позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
Политика
Депутат Госдумы Железняк усомнился в изменении позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 27 сентября. Москва заинтересована в выстраивании конструктивного сотрудничества с новым Правительством Германии, отметил депутат Госдумы Сергей Железняк.

ФРГ предстоит пройти непростой период формирования правительства после выборов, сказал депутат. Однако от этого зависит как благополучие немцев, так и дальнейшие перспективы сотрудничества с Россией. В частности, поддержка предпринимателей в Германии может положительно повлиять на развитие партнерства с Москвой, считает Железняк.

«Если новый кабинет министров Германии сделает больший акцент на развитие среднего и малого бизнеса, который очень заинтересован выйти на российский рынок, у наших стран откроются новые перспективы для сотрудничества», — сказал он.

Что касается позиции Берлина в отношении «Северного потока — 2», она вряд ли изменится, добавил депутат. Социал-демократы и их соперники из ХДС/ХСС понимают, что немцы заинтересованы в российском газе, а голоса вошедшей в бундестаг партии «Зеленые» не повлияют на стратегию обновленного кабмина, объяснил Железняк.

Ранее итоги выборов в ФРГ прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские власти следят за результатами голосования, поскольку заинтересованы в развитии двусторонних отношений, передает НСН.

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россия германия железняк
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