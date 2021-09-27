Психолог Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram

Компания Facebook, владеющая Instagram, признала, что популярная социальная сеть действительно может провоцировать появление депрессии и тревожных расстройств. Выводы исследования, проведенного еще в 2019 году, не удивляют, однако стало известно главное — больше всех из-за чужой «идеальной жизни» страдают девочки-подростки. Почему под удар Instagram попадает именно эта категория пользователей и как минимизировать вред соцсетей для юных девочек, мы узнали у детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой.

По словам специалиста, на детей влияет не само приложение, а то, как ими воспринимается транслируемый там контент. Посмотрев определенный пост, два человека сделают разные выводы и испытают разные эмоции и ощущения. Будет это радость и гармония или же тебя захлестнет зависть и чувство обиды — дело другое.

«На самом деле, во всем можно увидеть хорошее и плохое. Что позитивного из этого можно извлечь? Когда девочки смотрят Instagram и фокусируются на каких-то темах, а эти темы вызывают у них бурю неприятных эмоций, очень важно зафиксировать, что конкретно они смотрят, и с этой информацией прийти на прием к психологу. Им помогут разобраться, в чем их проблема, — говорит Наталья Наумова. — Просто все, что мы видим — это наше зеркало. Если [подростки] видят что-то, что их расстраивает, то, как правило, это какие-то непризнанные в себе чувства, какая-то нелюбовь по отношению к себе. Проблема изначально именно с их психологическим состоянием, а не с Instagram. С тем, какой контент они выбирают, почему себя мучают и почему опять и опять испытывают какое-то определенное негативное чувство. Это повод обратиться к специалисту, решить эту проблему. Так в целом ребенок намного лучше будет формироваться, жить и проживет хорошую жизнь».

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Говоря о соцсетях, психолог подчеркивает, что важно учитывать и разную специфику восприятия контента у обоих полов. Что частично объясняет, почему именно девочки больше подвержены влиянию приложения: в нежном возрасте они склонны больше интересоваться любовными историями и сильнее расстраиваться, сравнивая свою жизнь с чужой. Мальчики, наоборот, не задумываются о будущей семейной жизни и фокусируются на том, как развлечься с друзьями и начать зарабатывать первые деньги. Так и выходит: разный контент — разная степень расстройства.

«Раньше этот же типаж девочек расстраивался, когда они смотрели глянцевые журналы. Важно понимать, что есть фотошоп, маски и фильтры, и с этими фильтрами любая девочка будет прекрасно выглядеть. И потом есть натуральная, естественная красота и важно принять себя именно такими, какие мы есть, полюбить себя такими. Это наше достижение — суметь полюбить себя, а это во многом зависит от взаимоотношений с родителями: насколько папа и мама восхищены ребенком, насколько сильно они его любят, — делится Наталья Наумова. — Поэтому тут мы можем девочек как раз настроить на то, что каждый человек по-своему прекрасен и важно увидеть в себе то хорошее и классное, что есть, а какие-то нюансы мы всегда может приукрасить с помощью одежды, макияжа, как угодно. Но от этого суть человека не меняется, и большое значение у внутренней составляющей: какой это человек, какими качествами обладает. Это намного важнее, нежели оболочка».

Ранее психолог Наталья Наумова объяснила, почему влюбленные подростки сбегают из дома. По словам эксперта, из-за страха запретов и ограничений от родителей дети решаются на такой шаг. При доверительных и теплых отношениях ребенок вряд ли уйдет из семьи.