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Американский самолет RC-135V провел разведку около Калининградской области
Армия
Американский самолет RC-135V провел разведку около Калининградской области
raf.mod.uk  /  Royal Air Force

Калининград, 27 сентября. Стратегический самолет RC-135V Военно-воздушных сил США провел разведку около границ Калининградской области, следует из информации западных авиаресурсов.

Исходя из полученных данных, американский самолет радиолокационной разведки совершил многочасовой разведывательный полет. Он вылетел с территории авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился к западным рубежам России. RC-135V курсировал около границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем.

Суммарно самолет ВВС США находился около российских рубежей примерно три часа. Вслед за ним у Калининградской области появился американский самолет радиоэлектронной разведки Beechcraft RC-12X Guardrail. Он базируется в Литве.

Ранее российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии, чтобы не допустить нарушение границ РФ. Инцидент произошел над Баренцевым морем.

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