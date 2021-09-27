Лучшие участники чемпионата EuroSkill рассказали о своем победном задании

Российские специалисты стали лучшими в Европе. Наши соотечественники получили больше всех золотых наград по различным компетенциям от «Мобильной робототехники» до «Парикмахерского искусства».

Накануне в австрийском городе Грац завершился чемпионат профессионального мастерства EuroSkills Graz-2021. На протяжении нескольких дней 400 участников из 31 государства демонстрировали свои навыки. Россию представило 57 человек.

Участников чемпионата с победой поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства положительно оценил «собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач» у молодых профессионалов.

В этом году наша страна поставила абсолютный рекорд — 13 золотых наград, шесть серебряных и восемь бронзовых. Для сравнения, в прошлом году России удалось завоевать лишь девять медалей высшей пробы.

Однако на этом достижения не заканчиваются. Уроженцы Татарстана Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов были особенно отмечены оргкомитетом чемпионата. Молодые люди получили высшую награду европейского первенства Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, набрав максимальное количество баллов среди участников.

Рекордсмены заявили, что в России есть большой потенциал развития мобильной робототехники — их профильного направления. Они отметили профессионализм тренеров и экспертов, которые участвовали в их подготовке.

«Задание состоит в том, что нам нужно собрать робота и написать программу. На чемпионате Европы был прототип робота, который очищает город от мусора, сортирует его. При этом соблюдает знаки дорожного движения и сигналы светофоров», — вспоминает конкурсное испытание Владислав Дюбанов.

Жители Казани признались, что пока не начали готовиться к мировому чемпионату WorldSkill, который пройдет в Шанхае. Напомним, что национальный этап прошел в Башкортостане в августе текущего года. Тогда сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете.

Россия станет следующей страной, которая примет EuroSkills. Масштабное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.