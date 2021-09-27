Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 20:46
20:45
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили 930 долларов за тысячу кубометров
20:45
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
20:44
Политика
Джо Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса
20:44
Спорт
Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей
20:44
Общество
Уникальный проект «Виртуальный зоопарк» запустили в Туле
20:43
Общество
Без шелеста страниц: топ-6 удобных сервисов и приложений для книголюбов
20:43
Весь мир
Специалисты ЭСЦАГ займутся восстановлением сельскохозяйственного сектора ЦАР
20:42
Общество
Молодежный центр "Импульс" получил грант на проект чумовой арт-резиденции на Ямале
20:40
Армия
Advance: маневр США с тихоокеанским альянсом AUKUS толкает мир к новой глобальной войне
20:39
Армия
Индийские военные завершили испытания новой зенитной ракеты Akash
Все новости

Лучшие участники чемпионата EuroSkill рассказали о своем победном задании
Видео

Российские специалисты стали лучшими в Европе. Наши соотечественники получили больше всех золотых наград по различным компетенциям от «Мобильной робототехники» до «Парикмахерского искусства».

Накануне в австрийском городе Грац завершился чемпионат профессионального мастерства EuroSkills Graz-2021. На протяжении нескольких дней 400 участников из 31 государства демонстрировали свои навыки. Россию представило 57 человек.

Участников чемпионата с победой поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства положительно оценил «собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач» у молодых профессионалов.

В этом году наша страна поставила абсолютный рекорд — 13 золотых наград, шесть серебряных и восемь бронзовых. Для сравнения, в прошлом году России удалось завоевать лишь девять медалей высшей пробы.

Однако на этом достижения не заканчиваются. Уроженцы Татарстана Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов были особенно отмечены оргкомитетом чемпионата. Молодые люди получили высшую награду европейского первенства Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, набрав максимальное количество баллов среди участников.

Рекордсмены заявили, что в России есть большой потенциал развития мобильной робототехники — их профильного направления. Они отметили профессионализм тренеров и экспертов, которые участвовали в их подготовке.

«Задание состоит в том, что нам нужно собрать робота и написать программу. На чемпионате Европы был прототип робота, который очищает город от мусора, сортирует его. При этом соблюдает знаки дорожного движения и сигналы светофоров», — вспоминает конкурсное испытание Владислав Дюбанов.

Жители Казани признались, что пока не начали готовиться к мировому чемпионату WorldSkill, который пройдет в Шанхае. Напомним, что национальный этап прошел в Башкортостане в августе текущего года. Тогда сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете.

Россия станет следующей страной, которая примет EuroSkills. Масштабное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Лучшие участники чемпионата EuroSkill рассказали о своем победном задании
конкурс победители euroskills
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru