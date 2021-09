Американскую «экоактивистку» поймали на поджоге лесов в Калифорнии

Сакраменто, 27 сентября. Власти Калифорнии арестовали экологическую активистку, которая обвиняется в поджоге леса.

Сообщается, что власти округа Шаста задержали 30-летнюю жительницу Пало-Альто Александру Суверневу, которую подозревают в намеренном поджоге леса, что привело к массивному лесному пожару.

Отмечается, что 23 сентября сотрудники пожарной охраны округа заметили женщину, которая вела себя подозрительно. Позже в тот же день, предположительно, эта же женщина вышла из леса, неподалеку от очага возгорания и обратилась к пожарным за помощью. При себе у женщины имелась зажигалка.

Пострадавшую доставили в ближайшую больницу с симптомами обезвоживания. В ходе беседы с сотрудниками пожарной охраны и с правоохранителями, офицеры пришли к выводу, что Сувернева была ответственна за поджог, сообщили официальные лица. Ее арестовали и поместили в тюрьму округа Шаста.

В пятницу ей было предъявлено обвинение в поджоге при отягчающих обстоятельствах в связи с объявленным чрезвычайным положением, объявленном в Калифорнии из-за лесных пожаров. Об этом сообщила окружной прокурор округа Шаста Стефани Бриджетт. По ее словам, в настоящее время проводится проверка причастности Суверневой к другим пожарам в округе Шаста и по всему штату.

Александра Сувернева обучалась в аспирантуре Колледжа экологических наук и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка по программе химии окружающей среды. На своей странице в социальной сети она характеризует свою нынешнюю профессию как «шаман».

Эко-терроризм

СМИ сообщают, что Сувернева стала второй активисткой по борьбе с климатом, которые в этом году были арестованы в Калифорнии по обвинению в поджоге лесов.

Минувшее лето принесло небывалую жару на запад США, усугубив засуху, от которой в течение последних нескольких лет страдает Калифорния. Сухая и ветреная погода спровоцировала в штате несколько десятков лесных пожаров, некоторые из которых бушевали в течение нескольких месяцев, уничтожив сотни тысяч квадратных километров леса и тысячи домов.

Пожар «Дикси» стал третьим по величине пожаром в истории штата.

Экологические активисты винят в стихийном бедствии изменения климата и требуют от Белого дома принятия решительных мер, которые будут направлены на борьбу с глобальным потеплением. Для этого, по их мнению, правительство должно выделить порядка 6 триллионов долларов, что позволит Соединенным Штатам полностью отказаться от ископаемого топлива и перейти к углеродно-нейтральной экономике. Активисты считают, что это уменьшит влияние деятельности человека на климат и предотвратит глобальную экологическую катастрофу.