Демонстрация силы: к чему приведет обострение на границе Афганистана и Таджикистана

Заместитель председателя временного афганского правительства, член движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Абдул Салам Ханафи призвал Таджикистан не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, добавив, что «на каждое действие найдется противодействие».

Вместе с этим «Талибан» сообщил об отправке боевых подразделений к таджикской границе «с целью устранения потенциальных угроз безопасности».

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН поделился своим мнением по поводу предпосылок и вероятного исхода текущего витка напряженности в афгано-таджикских отношениях, а также рассказал о позиции России в складывающейся ситуации.

Лучше лезьте с деньгами, а не с советами

Свое предупреждение представитель радикального исламистского движения выдвинул в ходе интервью для катарского информационного агентства Al Jazeera. Это единственная предупреждающая часть в речи Ханафи, в целом несущей дружелюбную и партнерскую риторику.

«Мы хотим иметь с ним (с Таджикистаном — прим. ред.) хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам», — констатировал представитель организации.

После этого Ханафи выразил надежду на укрепление отношений с Китаем как с постоянным членом Совбеза ООН и соседом, который способен сыграть «важную и положительную роль в новом Афганистане».

Также замглавы переходного кабмина в качестве внешнеполитической цели «Талибана» обозначил развитие доверительных отношений со всеми государствами мира без исключений и призвал иностранных инвесторов создавать новые проекты и вкладываться в Афганистан.

О переброске же «десятков тысяч спецназовцев» в соцсети Twitter сообщил замминистра культуры и информации временного афганского правительства Забихулла Муджахид. По всей видимости, от заурядных частей «спецназ» отличается использованием американского оружия и обмундирования, взятых на брошенных базах США.

The #Taliban began deploying troops on the Tajik-Afghan border.#Tajikistan is the only country in the region that has sheltered the #Panjshir militia, including #AhmedMassoud and #AmrullahSaleh. pic.twitter.com/W5E6MZbX0Z — Islamic Defence Force of Afghanistan (@TalibanSoldiers) September 26, 2021

Внешний триггер

По мнению Дмитрия Бабича, талибы не намерены всерьез воевать с Таджикистаном. Между двумя странами возникают естественные прения, поскольку в Таджикистане остался посол старого правительства Мохаммад Зохир Агбар. Он сделал ряд резких заявлений по поводу происходящего на его родине, и его точка зрения, скорее всего, многим близка в Таджикистане.

Afghanistan ambassador to Tajikistan:

The world may have heard the voice of Afghan women in a short time; they should not recognize a devastating group.



Afghan are all together

Stand against Barbarian/Taliban#SanctionPakistan pic.twitter.com/8dmOwCZpUe — Afghan Unheard Voice (@AfghanUnheard) September 14, 2021

В частности, чиновник открыто критиковал талибов за недоговороспособность, что ранее подтвердил ряд встреч в Дохе. Как добавил Агбар, «Талибан» стремится к наращиванию власти, и мировое сообщество не должно доверять его обещаниям. Также посол утверждал, что радикальное движение приняло на своей территории иные международные террористические организации, такие как «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (обе запрещены в РФ), хотя последней группировке талибы фактически публично объявили войну.

«У них нет уважения к женщинам, семье, интеллигенции, детям, прессе, гражданскому обществу, инженерам и врачам. Они признают лишь своих мулл, которые сами интерпретируют религию и делают от ее имени все, что хотят. На талибах лежит ответственность за то, что сегодня в Кабуле закрыты банки, женщинам не разрешают работать, во всех университетах объявлены каникулы. Талибан правит с помощью силы. Молодым людям они делают замечания по поводу недостаточно длинной бороды, девушек спрашивают: «Где твой платок?». В стране нет передвижений, нет бизнеса, Афганистан превратился в настоящую тюрьму для своего народа», — заявлял афганский посол.

Нелицеприятно о власти талибов отозвался и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН. В своем выступлении государственный лидер заявил, что талибы нарушили обещание о формировании инклюзивного правительства (в настоящий момент оно полностью состоит из командиров талибов, абсолютное большинство которых — этнические пуштуны) и осудил «беззаконие, убийства, грабежи и угнетение», испытываемые афганским народом.

رییس جمهور تاجیکستان در مجمع سازمان ملل متحد:

- دولت افغانستان باید از طریق انتخابات و آرای مردم ایجاد شود.

- باید تمام اقوام در دولت دخیل باشند.

- تاجیک های افعانستان ۴۶ درصد نفوس این کشور را تشکیل می دهند و باید حق شان داده شود.

- تاجکستان هیچ مراوده ای با طالبان نخواهند داشت. pic.twitter.com/g4vh0K71hk — Taher Ahmadi (@Ahmadi010Mt) September 24, 2021

Более того, Рахмон напрямую указал на нарушение «Талибаном» прав человека. В частности, речь идет о блокировании мятежной провинции Панджшер, что имеет своей целью пресечение поставок пищи, предметов первой необходимости и гуманитарной помощи всем, кто находится в «кольце». В целом же таджикский президент охарактеризовал происходящее в соседней республике как «гуманитарную катастрофу».

Государственный лидер Таджикистана выразил уверенность в необходимости определить структуру власти в Афганистане путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны, в противном случае ее ждут катастрофические последствия.

Демонстрация силы

Собеседник ФАН считает, что талибы остро восприняли столь резкие заявления, которые себе не позволял даже Запад. «Талибану» нужно было на это как-то ответить, и предупреждение по Al Jazeera, а также стягивание сил к границе являются именно ответной реакцией.

«Таджикистан, судя по заявлениям некоторых его официальных лиц, пессимистически настроен насчет того, что принесут талибы в Афганистан. Не очень они, судя по всему, верят в какое-то изменение талибской «сущности», и поэтому изначально взяли курс на отчужденное, настороженное отношение. И это понятно: в 90-х годах страной, как и сейчас, управлял Эмомали Рахмон, и у него есть основания, наверное, осторожно относиться к Афганистану при талибах», — отметил Бабич.

Officials in Dushanbe say they've received reports that Tajik militants who fought alongside the Taliban in Afghanistan are now making plans to cross the border into Tajikistan https://t.co/i7zjbK1Od6 — Robin Califa Sulyman (@MartinaRobina) September 27, 2021

Разумеется, недружелюбная риторика в таджикских верхах и защита афганского посла являются не единственными точками напряжения между двумя странами. Дело в том, что Таджикистан принимает у себя некоторых высокопоставленных беженцев, в прошлом нанесших тот или иной урон радикальному движению. Нельзя забывать и тот факт, что панджшерское сопротивление талибам состоит из этнических таджиков, что имеет значение для «Талибана».

«Но опять же повторюсь: я не думаю, что официальное руководство талибов и даже самые радикальные его представители хотят воевать с Таджикистаном. По-моему, для них сейчас главное — навести порядок в самом Афганистане и, может, получить те средства, которые Афганистан имеет за рубежом, хоть это и очень трудно сделать», — считает собеседник.

Позиция же России в данной ситуации, по мнению эксперта, очень терпелива и аккуратна. В отношении Афганистана наша страна проявляет вежливость и в какой-то степени всепрощение. Афганская республика сама по себе очень неблагополучна, и ее народу, как и руководителям, не позавидуешь. Собеседник считает, что ужесточение позиции в отношении «Талибана» уменьшит, если не оборвет возможности России к какому-либо диалогу с новой властью и оказанию помощи местному населению.

«Мы оставили посольство в Кабуле, стараемся держать связь, то есть ведем себя ответственно. Я не вижу, какая у нас может быть другая линия. Очень много говорят о том, что некоторые подразделения талибов совершают действия, нарушающие права человека. Но если мы разорвем с ними отношения, то это как-то поможет афганцам, которые сейчас под властью талибов находятся? <…> Россия делает все, чтобы не дать Афганистану превратиться совсем в кровавую баню», — заключил эксперт.

Сила демонстрируется, угроза затаивается

Чрезвычайно сомнительно, что ситуация на афгано-таджикской границе дойдет до боевых действий: наступательная война на чужой земле против блока ОДКБ — изначально провальная затея, и талибы это, несомненно, понимают.

Радикальный ислам, несомый в том числе «Талибаном», не имеет государственных границ по своему определению, однако его можно распространять не только с помощью оружия, особенно если это заведомо чревато поражением. В Афганистане живет крупная таджикская диаспора, среди которой талибы могут вырастить своих единомышленников. Для этого понадобятся 10-15 лет, однако талибам спешить некуда — они 20 лет находились в горах, доказав свои упрямость и терпеливость.

1 Организация запрещена на территории РФ.