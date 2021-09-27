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В Альянсе туристических агентств объяснили, почему россияне предпочитают отдых за рубежом
Общество
В Альянсе туристических агентств объяснили, почему россияне предпочитают отдых за рубежом
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова

Одной из самых пострадавших отраслей в первую волну пандемии стала туриндустрия. Закрытые границы оставили россиян без курортного отдыха, туроператоров — без прибыли, а сотрудников отелей и гостиниц — без работы. С момента вспышки коронавируса в Ухане прошло фактически два года. За это время волны пандемии накрывали мир одна за другой. Ситуацию удалось хоть немного стабилизировать благодаря вакцинации. Потихоньку начало возобновляться международное сообщение, стали открываться столь любимые россиянами курорты Турции, Туниса и Кипра. Но закрытые границы дали серьезный толчок внутреннему туризму России: кто-то выбирал Крым, кто-то Краснодарский край, в то же время вторую жизнь получили автопутешествия и легкие туристические маршруты по горам Кавказа и Алтая. Что теперь выбирают россияне? Готовы ли они променять турецкие берега на курорты Краснодарского края? Чего не хватает отдыхающему на отечественных курортах? И можно ли отдохнуть в Сочи и Крыму дешево? На эти и другие вопросы ответили представители туриндустрии в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Мнение о том, что в России невозможно отдохнуть, не более чем миф. Все зависит от предпочтений туристов: индивидуальные туры, как правило, обходятся дороже, пакетные — дешевле. Плюс немаловажную роль играет сезонный спрос и выбор объекта размещения. Как сказал директор сети турагентств Николай Мельник, хотите совсем дешево, будьте готовы к тому, что отель будет ну очень скромным.

«Чартером выходит намного дешевле. Я видел недельный тур в Крым стоимостью от 12 тысяч рублей за человека, в Сочи — от 15 тысяч рублей. Это, конечно, будет очень грустный объект проживания, но я называю минимальные цены. И надо понимать, что в них включены перелет, трансфер и само проживание. С максимальными ценами у нас все печально: в России цены на отели в четыре-пять раз дороже, нежели аналогичные объекты проживания за рубежом», — пояснил Мельник.

С одной стороны, ситуацию могла бы спасти программа туристического кешбэка. Но с другой, она не работает в период школьных и новогодних каникул. Да и для покрытия разницы между простой путевкой и путевкой с накрученной из-за высокого спроса стоимостью его вряд ли хватило бы.

В Альянсе туристических агентств объяснили, почему россияне предпочитают отдых за рубежом
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Подъем цен на российских курортах на протяжении отпускных сезонов 2020–2021 годов был в первую очередь обусловлен повышенным спросом из-за закрытых границ. Мельник уверен, с возобновлением чартерных рейсов в туристические регионы отечественным отельерам придется поумерить аппетиты.

«Излюбленные россиянами зарубежные курорты стараются работать на массовость, но за меньшие деньги. А политика наших отелей за 2021 год показала себя не очень хорошо: в сезон они стараются по максимуму поднять цены», — сказал он.

Директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова убеждена, что, как-только откроются привычные для российского туриста зарубежные направления, он не будет долго думать — предпочтение будет отдано заморскому отдыху.

«Постепенно открываются границы, например, ждем открытия [рейсов] в Египет. И, когда у человека выбор: полететь в Турцию или на курорты Краснодарского края, если это не закрытый турист, он выберет Турцию», — сказала она.

В Альянсе туристических агентств объяснили, почему россияне предпочитают отдых за рубежом
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению эксперта, российским курортам не хватает туристической инфраструктуры. Для путешествий и экскурсий по регионам недостает оборудованных стоянок для отдыха, в сочинских и крымских отелях редко встретишь формат «все включено» (хотя и овощи, и фрукты там легко вырастить), зачастую отсутствует анимация для детей — все это для туриста, привыкшего к полному пакету услуг, очевидный минус.

«Нам надо просто запросить обмен опытом со странами, где туриндустрия более развита, и сформировать подобную модель в России», — считает Семенова.

С другой стороны, достаточно активно стали привлекать россиян регионы, которые сложно назвать туристической меккой, например, Кузбасс. Семенова рассказала, что там предлагают посетить угольный разрез и сфотографироваться на фоне БелАЗа. Очень серьезно намерены работать с туристами Ростовская и Калужская области. При этом она отметила, что за время пандемии часть людей все же почувствовали вкус к внутреннему туризму, поэтому необходимо лишь закрепить его качественным предоставлением услуг.

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