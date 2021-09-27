«Яндекс.Браузер» будет предустановлен на всех продающихся в РФ устройствах с 2022 года

Москва, 27 сентября. Российские власти утвердили приложение «Яндекса» в качестве используемого по умолчанию в продаваемых в стране гаджетах.

Все производители мобильных электронных устройств должны будут предустанавливать приложение российского поисковика «Яндекс». Оно будет использоваться, если пользователь специально не изменит настройки девайса.

Новые меры начнут действовать с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписали в российском правительстве. Об этом пишет РИА Новости.

«Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", <…> используемой без дополнительных настроек», — говорится в расторяжении кабмина.

Российская компания ранее успешно отразила одну из самых масштабных DDoS-атак в истории Сети. Специалисты «Яндекса» сумели отбить более атаку, мощность которой достигала 20 млн RPS.