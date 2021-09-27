Донбасс сегодня: переполох в генштабе ВСУ, солдаты Киева саботируют приказы

Донбасс, 27 сентября. Украинские военные активизируют воздушную разведку в зоне ООС. В украинской армии потеряли секретную флешку с важными данными. СБУ берет под контроль потоки наркотиков в зону ООС, а также контрабанду оружия и боеприпасов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска один раз обстреляли территорию ДНР. Огонь велся с позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по поселку Ленинское на мариупольском направлении. Применялись гранатометы. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В ЛНР зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Киева. Огонь велся снайперами 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Результат — гибель одного защитника республики.

Как сообщили в управлении Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности указанной бригады ВСУ зафиксирована активизация воздушной разведки с применением БПЛА. Накануне защитники ЛНР сбили беспилотник противника, который направлялся в сторону села Калиново для корректировки огня по населенному пункту. Таким образом военнослужащим народной милиции удалось предотвратить очередной обстрел со стороны ВСУ.

Комбриг ВСУ прибыл на передовую успокоить личный состав

Передовые части ВСУ переводятся на усиленный режим несения службы из-за проведения учений «Объединенные усилия — 2021». Но далеко не всем солдатам по душе эти мероприятия. Особенно на фоне участившихся невыплат денежного содержания и доплат за участие в выполнении боевых задач. Личный состав передовых частей массово саботирует приказы о переходе на усиленный режим несения службы.

Многие военнослужащие успели пожаловаться на горячую линию минобороны Украины. Решать проблему с массовым недовольством на передовых поручено командирам бригад.

В Народной милиции ДНР сообщили о прибытии комбрига 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовые позиции в район Новотроицкого. Полковник Брыжинский пытается вдохновить личный состав, в очередной раз пообещав, что все выплаты осуществят в полном объеме. Собственно, только обещаний украинским солдатам и остается ждать.

facebook.com / Міністерство оборони України

В украинской армии потеряли секретную флешку

Переполох в генштабе ВСУ вызвала информация об утере цифрового накопителя информации в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, выполняющей задачи в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки войск (Луганская область). В луганском управлении народной милиции сообщают о прибытии в район дислокации бригады сводной группы офицеров генштаба и ОТГ «Север» для проведения разбирательства по факту утери флешки.

Столь значимый состав комиссии обусловлен важностью информации, которая содержалась на утерянном накопителе. Это данные о шифровальной аппаратуре ВСУ, дислокации гражданских и военных узлов связи в зоне силовой операции, схемы оповещения ВСУ генштабом в случае переведения воинских частей на высшую степень боеготовности и другие. Ряд офицеров и начальников разных служб 57-й бригады готовятся к увольнению.

СБУ взялась за волонтеров

СБУ, по всей видимости, взялась за установление контроля над потоками запрещенных веществ в зону проведения ООС. Это следует из оперативной информации оборонного ведомства ДНР.

По данным защитников республики, два дня назад оперативники главка СБУ по Донецкой и Луганской областям задержали группу так называемых волонтеров, прибывших во 2-й батальон 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы для передачи гуманитарной помощи.

Несмотря на то, что волонтеры формально не имели права доступа в зону ООС, что и стало поводом к их задержанию, причина ареста совершенно иная. Оперативники службы отрабатывали информацию о поставках в передовые части украинской армии большой партии наркотических веществ для реализации среди личного состава ВСУ. При задержании «общественников» информация подтвердилась.

Напомним, что ранее мы писали о взятии СБУ под контроль потоков контрабанды оружия и боеприпасов из зоны силовой операции. Это стало возможным после отставки экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Теперь же спецслужбисты берут под контроль волонтеров и поставки в армию запрещенных веществ.