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Дефицита газа в Европе может иметь сезонный характер

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 17:36
Экономика
Дефицита газа в Европе может иметь сезонный характер
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 сентября. Обозреватели и аналитики сходятся на том, что нынешнее положение европейского газового рынка объясняется не фундаментальной тенденцией, а сезонным пиком.

Доводы в пользу локального характера кризиса озвучил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Он перечислил ряд факторов, которые способствовали установлению рекордных котировок топлива.

Основной причиной эксперт назвал климатические условия. Опасение холодной зимы заставляет государства Азии возводить мощности угольной генерации. Именно это положило начало всем остальным событиям на рынке.

«Европа также не получила достаточного количества сжиженного природного газа для восстановления своих запасов, поскольку в связи с засухой в Латинской Америке производительность их гидроэлектростанций снизилась, что потребовало больших количеств СПГ», — цитирует Акима ИА REGNUM.

Жители ЕС ранее признались, что пока не готовятся к бытовым проблемам в условиях образовавшегося энергокризиса.

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европа топливо цены на газ рынок газа газовый кризис аким
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