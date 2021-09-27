Политолог Громыко: «Зеленые» могут создать проблемы в отношениях России и Германии

Санкт-Петербург, 27 сентября. Партия «Зеленые» заняла третье место на выборах в бундестаг ФРГ. Политолог Алексей Громыко объяснил, что будет после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель.

Эксперт выступил в эфире медиацентра «Патриот». По его мнению, правящая партия Германии может пытаться интерпретировать результаты голосования в свою пользу. Речь идет о СДПГ, которая формирует самую крупную фракцию в бундестаге.

Блок ХДС/ХСС занял второе место, а «Зеленые» — третье. Политолог полагает, что либералы могут стать теми, кто приводит «на трон» канцлеров. Партия «зеленых» при любом раскладе войдет в правящую коалицию. Громыко проанализировал возможный сценарий развития событий в отношении России.

«"Зеленые» могут претендовать на серьезное участие в коалиции, на то, что им достанется пара-тройка министерств. Проблемы могут быть, если «Зеленые» получат министерство иностранных дел, тогда не только могут быть затруднения в дальнейшем сотрудничестве между Россией и Германией в энергетической сфере, но и гораздо по более широкому комплексу вопросу», — подчеркнул политолог.

Аналитик напомнил и о проблеме газопровода «Северный поток — 2». По его словам, проект является свершившимся фактом. Газопровод рано или поздно будет запущен, резюмировал Громыко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал выборы в Германии, передает НСН. Представитель главы государства подтвердил, что в Кремле следят за итогами голосования.

Эксперты считают, что выборы в Германии прошли без каких-либо громких сенсаций. Однако результаты голосования оказались неожиданными.