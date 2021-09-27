Ополченцы ДНР уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

Донецк, 27 сентября. Ополченцы Донецкой Народной Республики уничтожили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, дрон был сбит на мариупольском направлении, он упал в межпозиционном пространстве. При этом после запуска беспилотника последовал обстрел со стороны бойцов ВСУ.

«Во время работы БПЛА противник в районе Водяного (под контролем Киева. – Прим. ред.) развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника позволило вовремя уничтожить его», — отметил Басурин.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Киевские военные систематически устраивают провокации против ЛНР и ДНР. Например, 26 сентября бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Также известно, что недавно несколько населенных пунктов в ДНР оказались обесточены из-за обстрелов киевских силовиков, передает RT.