Вассерман указал, когда солнечные вспышки могут привести к отключению интернета

Вынесенное в космос оборудование труднее защитить от космического излучения, чем наземное. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил заявление калифорнийских исследователей, что мощные солнечные вспышки могут привести к отключению интернета на Земле.

«Насколько мне известно, большая часть интернет-обмена сейчас идет не по спутниковой связи, а по наземной. Для того, чтобы вывести ее из строя требуются вспышки такой мощности, какой в действительности не бывает. По крайней мере, не бывало за все время наблюдений солнечной активности. Думаю, что эти страхи несколько преувеличены», — сообщил журналист.

В то же время Анатолий Вассерман отметил, что на сегодняшний день средства интернет-обмена начинают обосновываться и на орбите Земли.

«Сейчас активно разрабатываются системы спутниковой связи, ориентированные именно на интернет. В частности, совсем недавно наша ракета из серии «Союз» вывела на орбиту более 30 спутников английской компании, занимающейся как раз организацией космического интернета. Так что с годами эта угроза может стать реальной», — пояснил собеседник ФАН.

sdo.gsfc.nasa.gov / NASA Official: Dean Pesnell

В завершение он отметил, что солнечные вспышки в перспективе действительно могут сказываться на работе Сети.

«Насколько я понимаю, разработчики этих систем учитывают возможность даже таких сверхмощных вспышек. Впрочем, оборудование, вынесенное в космос, действительно защитить от космического излучения труднее, чем наземное. Я не исключаю, что такая проблема может стать актуальной, но именно в будущем, а не сейчас», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах». По его словам, размещение на орбите Земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними.