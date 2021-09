Ученые обнаружили в Марокко окаменелости нового вида анкилозавра

Ученые обнаружили в Марокко и впервые на африканском континенте, в частности, окаменелости вымерших растительноядных рептилий анкилозавров, которые полностью отличаются от найденных ранее останков данного вида динозавров.

Согласно исследованию, обнародованному британским научным журналом Nature Ecology and Evolution, одна из самых бросающихся особенностей внешности заключалась в броне, состоящей из врастающих в кожу массивных шишек, именуемых остеодермами. Изначально считалось, что они не являются частями скелета, однако находка подтвердила обратное.

Оказалось, что «шипы» напрямую связаны с костями и такая особенность строения ученым еще не встречалась. По их мнению, новый анкилозавр, называемый spicomelus afer, вымер до незапамятных времен. Происхождение окаменелостей датировали 167–163 миллионами лет назад.

Все началось с того, что марокканский землекоп нашел образец длиной менее 50 сантиметров и продал его британскому палеонтологу, который передал находку Музею естественной истории по нераскрытой цене. Администраторы поместили окаменелость на хранение, пока ее случайно не увидела палеонтолог, автор исследования Сюзанна Мейдмент.

