Ученые обнаружили в Марокко окаменелости нового вида анкилозавра

Ученые обнаружили в Марокко и впервые на африканском континенте, в частности, окаменелости вымерших растительноядных рептилий анкилозавров, которые полностью отличаются от найденных ранее останков данного вида динозавров.

Согласно исследованию, обнародованному британским научным журналом Nature Ecology and Evolution, одна из самых бросающихся особенностей внешности заключалась в броне, состоящей из врастающих в кожу массивных шишек, именуемых остеодермами. Изначально считалось, что они не являются частями скелета, однако находка подтвердила обратное.

Оказалось, что «шипы» напрямую связаны с костями и такая особенность строения ученым еще не встречалась. По их мнению, новый анкилозавр, называемый spicomelus afer, вымер до незапамятных времен. Происхождение окаменелостей датировали 167–163 миллионами лет назад.

Все началось с того, что марокканский землекоп нашел образец длиной менее 50 сантиметров и продал его британскому палеонтологу, который передал находку Музею естественной истории по нераскрытой цене. Администраторы поместили окаменелость на хранение, пока ее случайно не увидела палеонтолог, автор исследования Сюзанна Мейдмент.

This week's #FossilFriday was an obvious choice!



Here is the incredible fossil rib from the newly described ankylosaur Spicomellus afer! The oldest ankylosaur ever discovered and the first from the African continent, it had spiked armour fused to the bone! pic.twitter.com/AYJ1p9gK1e — Natural History Museum (@NHM_London) September 24, 2021

Загадочная находка

Когда Сюзанна Мейдмент впервые увидела образец, то подумала, что это позднеюрский травоядный стегозавр с чешуей на спине и шипами на задней части хвоста, существовавший 155–145 млн лет назад.

«Команда начала изучать окаменелость, и мы поняли, что это нечто совершенно отличное от любого другого бронированного динозавра», — добавила автор исследования.

Ученые разрезали находку на тонкие части, посмотрели через микроскоп и выяснили, что перед ними именно анкилозавр. Такой тип костной ткани встречался только у этих вымерших растительноядных рептилий, которые, как ожидали ученые, жили в позднем меловом периоде, около 70–66 миллионов лет назад.

Считалось, что эти динозавры обитали в северном полушарии. Однако исследователи уже находили окаменелости в Австралии, а затем и в Марокко, что доказало распространение анкилозавров по всему миру, но гораздо ранее, чем предполагали ученые.

«Окаменелость извлекли из слоя возрастом от 168 до 163,5 миллиона лет, что является очень древним возрастом для этого вида», — отметила Сюзанна Мейдмент.

Впервые в Африке

В исследовании говорится, что травоядные бронированные динозавры хорошо известны на севере, но не на африканском континенте, где впервые нашли подобные окаменелости. По словам Сюзанны Мейдмент, у известных позвоночных животных, существующих или вымерших, ученые не обнаруживали слияния остеодерм с костями.

«Трудно придумать аналоги для этой окаменелости, потому что их просто не существует», — подчеркнула автор исследования.

Форма костей, без сомнения, подтвердила, что ископаемое — анкилозавр. Для справки, вымерший «согнутый ящер», вероятно, весил пять тонн при длине около трех метров со спиной, покрытой чешуей, из которой торчали шипы, напоминающие гвозди.

Останки этого бронированного динозавра часто находили в скалах, которые сформировали американскую Луизиану, а также в Канаде и Европе. Степень распространения в южном регионе оставалась неясной, пока не нашли окаменелости в Марокко.

«Просто нам нужно искать его в породах, которые восходят к тому времени, когда он жил. Поэтому я вернусь в район, из которого извлекли окаменелость в королевстве, чтобы найти сокровища, спрятанные там», — завершила автор исследования.