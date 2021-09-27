Бывший премьер Украины Азаров назвал помойкой телеканал «1+1»

Киев, 27 сентября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, каким образом руководству страны удается сохранять высокий рейтинг, несмотря на нарушения законов.

В своем Telegram-канале Николай Азаров сообщил, что украинские СМИ оказывают сильнейшее давление на население страны. В частности, он упомянул местный телеканал «1+1» и раскрыл правду о его работе. По словам экс-премьера, журналисты каждый день «льют грязь и ложь» на телезрителей.

«Смотрят, слушают эту помойку миллионы людей, пять-шесть миллионов человек каждый день», — написал Азаров.

Бывший премьер-министр добавил, что украинские граждане постоянно вынуждены слушать «зомбирующую ложь», которая «идет массированным потоком».

«А ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — подчеркнул Азаров.

Ранее политик оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Он назвал поездку главы государства на Генеральную Ассамблею ООН «политическим туризмом», передает Национальная служба новостей. В свою очередь бывший народный депутат Алексей Журавко отметил, что украинский лидер выступал перед практически пустым залом. Он обратил внимание на слова Зеленского, который обвинил ООН в неспособности сделать вакцину от коронавируса доступной для всех стран.