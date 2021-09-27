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Пиццу, в составе которой 834 вида сыра, приготовили в Париже
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Команда французских шеф-поваров, сыроваров и пиццайло собрала почти тысячу разных сортов сыра со всей Франции, чтобы приготовить всего одну пиццу диаметром 30 сантиметров.

Чтобы проследить за ходом создания нового мирового рекорда, на Лионскую гастрономическую ярмарку «Sirha» был приглашен официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, а многочисленные посетители выставки не без интереса наблюдали за происходящим. В то, что поварам удастся совершить задуманное, верилось с трудом.

«Тысяча сыров — это слишком много, но я думаю, что все они прекрасно растают, так как это просто сыр. Мы сможем ее потом попробовать?» — высказывает надежду посетитель выставки.

Казалось, что сами пекари не до конца верят в задуманное. Ведь задача перед ними стояла самая амбициозная.

«Я не знаю, удастся ли нам интегрировать тысячу сыров в пиццу, но мы попробуем. Попытка сделать это уже означает, что во Франции существует тысяча сортов сыра. Это самое важное», — поделился шеф-повар Жюльен.

Когда все ингредиенты были готовы, повара приступили к процессу. Все «представители» сырной промышленности Франции были нарезаны на небольшие одинаковые кубики, помещены в специальную емкость и расплавлены до однородной массы. Строгий судья Книги рекордов Гиннеса, чтобы быть точным и не сбиться, отщелкивал каждый кусочек сыра специальным счетчиком.

«Они хотят использовать около тысячи сыров, и ни один из них не итальянский. Все сыры французские», — смеется Лоренцо Велтри.

Процесс приготовления пиццы выдался красочным. Пиццайло задорно вращали тесто, при этом не прекращая танцевать под музыку. Повара бережно выкладывали желто-коричневые кубки, стараясь уместить полтора килограмма сыра на мучную основу.

«Я думаю, что за мной никогда так не наблюдали, даже в моем ресторане, когда я готовлю пиццу с трюфелями», — заметил вечно позитивный повар Жюльен Серри.

Однако дотянуть до поставленной задачи кулинарам не удалось, хотя рекорд и был побит. Дело в том, что на выставку удалось доставить только 834 вида сыра, вместо задуманной тысячи.

«У нас возникла проблема с логистикой. Это случается. 834 — совсем не плохо. Они [сыры] все хорошие, привезены из разных мест Франции, и все они вкусные. Это отличный эксперимент», — рассказал шеф-повар Франсуа Робин.

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году пекарем в Лионе, его пицца содержала 257 различных видов сыра, что составило один килограмм ароматного продукта на 30-сантиметровую основу.

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франция рекорд пицца сыры
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