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Лайма Вайкуле показала свой цветущий сад в Юрмальском поместье
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле показала свой цветущий сад в Юрмальском поместье
Global Look Press  /  Vladimir Volnikov/Russian Look

Юрмала, 27 сентября. Популярная российская и советская исполнительница Лайма Вайкуле души не чает в своем белоснежном особняке в два этажа. Он находится в престижном районе Юрмалы и окружен красивым хвойным лесом. Рядом с ним находится море, где звезда выгуливает своих любимых собак, пишет Teleprogramma.pro.

В поместье звезды 80-х есть и еще один дом, уже одноэтажный, но с бассейном, тренажерным залом и гостевыми комнатами. Имеется и роскошный сад, в котором прибалтийская певица прячется летом от жары и наслаждается видами осенью. Сейчас многие растения в нем цветут и выглядят очень эффектно. А увидеть это великолепие природы можно в личном блоге звезды.

«Посмотрите, как у меня все цветет! Как у меня хорошо, прелесть. А вот я вам покажу цветы Леночки Ваенги, которая мне подарила пять лет назад росток, и он до сих пор цветет!» — рассказывает Вайкуле.

Елена Ваенга подарила артистке маленький росток, и теперь он превратился в прекрасный куст желтых роз.

Несмотря на почтенный возраст, певица выглядит прекрасно. Секрет своей молодости она не скрывает — это правильный режим дня и своевременный уход.

Недавно латвийская исполнительница рассказала и о своей зависимости. Она призналась, что подвержена влиянию никотина. По ее мнению, именно от этой привычки она хотела бы избавиться.

«Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить», — рассказала она в интервью Teleprogramma.pro.

В лучшей форме, как считает артистка, она была в 50 лет. Тогда она спела дуэтом с группой «Чай вдвоем» в Государственном центральном концертном зале «Россия».

«Смотрю и думаю: «Как прекрасно!» А ведь тогда я была недовольна собой, конечно», — заявила она.

Ранее сообщалось, как Лайма Вайкуле пережила смерть преданного друга.

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