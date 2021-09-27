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Директор института Европы РАН указал на прозрачность выборов в Германии в сравнении с США
Политика
Директор института Европы РАН указал на прозрачность выборов в Германии в сравнении с США
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Санкт-Петербург, 27 сентября. Выборы в ФРГ проходят на высоком уровне и обходятся без скандалов, рассказал директор института Европы РАН Алексей Громыко. Он указал на прозрачность процесса волеизъявления.

Эксперт выступил в эфире медиацентра «Патриот». Журналисты поинтересовались у политолога, были ли на выборах в Германии скандалы. Также у него уточнили, критиковалось ли голосование в ФРГ, как в США и Белоруссии. В ответ Громыко указал на прозрачность немецких выборов в сравнении с американскими.

«Где-то может что-то давать сбои, но Германия — не США, где во многих штатах не допускают обозревателей от ОБСЕ. В Германии такого нет, все могут приехать и заняться тем, что в правилах ОБСЕ прописано», — отметил политолог.

Небольшие немецкие партии могут выражать свое недовольство выборами. Однако на этот раз заявлений от политических объединений на фоне каких-либо инцидентов не было, подчеркнул директор института Европы РАН.

Ранее Громыко оценил вероятность отделения Баварии от ФРГ после выборов. По мнению историка, несмотря на сепаратистские настроения, курса на обособление у региона в обозримом будущем нет.

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выборы сша германия
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