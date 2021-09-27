Дочь Немцова спустя четыре месяца после развода завязала новый роман

Москва, 27 сентября. Дочь покойного политика Бориса Немцова Дина через четыре месяца после развода призналась, что закрутила новый роман.

19-летняя бизнесвумен Дина Немцова вышла замуж летом прошлого года. В блоге Instagram девушка призналась, что еще в феврале текущего года мечтала о рождении ребенка, а теперь строит бизнес-планы, которые отодвигают семью на второй план.

Брак дочери покойного политика распался меньше чем через год, четыре месяца назад. Несмотря на короткий срок, блогер призналась, что уже успела обзавестись новыми отношениями, найдя молодого человека на сайте знакомств. Она отметила, что жизнь ее меняется довольно стремительно, от чего иногда ей самой становится неловко.

«Неловко, когда в июле 2020-го ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021-го ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в чате знакомств», — призналась подписчикам девушка.

Дина Немцова не только сыграла свадьбу со своим одноклассником прошлым летом, но и успела с ним обвенчаться в церкви. Однако этот союз завершился очень быстро. Сам избранник наследницы политика признался позже, что так и не понял настоящую причину развода.