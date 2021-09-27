Правительство Ливии выделило средства на повышение зарплат учителям

Триполи, 27 сентября. Лишенное вотума доверия переходное Правительство национального единства (ПНЕ) выделило министерству образования 2,25 млрд динаров (более 490 млн долларов). Средства пойдут на заработную плату работников сектора.

В соответствии с указом кабмина, деньги из Центрального банка начнут поступать в ближайшие дни. Решение коснется не всех преподавателей. Профильное ведомство определит тех, кто имеет право на надбавки.

На прошлой неделе премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба подписал указ о выделении аналогичной суммы министерству социальных дел. Деньги предназначены на выплаты пособия для жен и детей.

Во вторник, 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия правительству. Решение принято на основании ранее проведенного допроса. Депутаты обвинили кабмин в растрате госбюджета.

В тот же вечер глава ПНЕ объявил, что министры продолжат работу, несмотря на постановление парламента. Их деятельность сосредоточится на обеспечении нужд населения и подготовке к декабрьским выборам.

Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Таляль Майхуб накануне призвал генпрокуратуру к проведению расследования в связи с решением ПНЕ, касающегося предоставления ливийского гражданства. Он заявил, что Дабиба после утраты вотума доверия не может подписывать подобные указы.