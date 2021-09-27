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Правительство Ливии выделило средства на повышение зарплат учителям
Весь мир
Правительство Ливии выделило средства на повышение зарплат учителям
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 27 сентября. Лишенное вотума доверия переходное Правительство национального единства (ПНЕ) выделило министерству образования 2,25 млрд динаров (более 490 млн долларов). Средства пойдут на заработную плату работников сектора.

В соответствии с указом кабмина, деньги из Центрального банка начнут поступать в ближайшие дни. Решение коснется не всех преподавателей. Профильное ведомство определит тех, кто имеет право на надбавки.

На прошлой неделе премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба подписал указ о выделении аналогичной суммы министерству социальных дел. Деньги предназначены на выплаты пособия для жен и детей.

Во вторник, 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия правительству. Решение принято на основании ранее проведенного допроса. Депутаты обвинили кабмин в растрате госбюджета.

В тот же вечер глава ПНЕ объявил, что министры продолжат работу, несмотря на постановление парламента. Их деятельность сосредоточится на обеспечении нужд населения и подготовке к декабрьским выборам.

Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Таляль Майхуб накануне призвал генпрокуратуру к проведению расследования в связи с решением ПНЕ, касающегося предоставления ливийского гражданства. Он заявил, что Дабиба после утраты вотума доверия не может подписывать подобные указы.

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