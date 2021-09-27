Политолог Громыко перечислил причины поражения партии Меркель на выборах в бундестаг

Санкт-Петербург, 27 сентября. Длительное нахождение блока ХДС/ХСС у власти сказалось на его проигрыше на парламентских выборах в Германии, отметил директор института Европы РАН Алексей Громыко.

По итогам выборов в бундестаг, партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель уступила социал-демократам. Политсилы заручились поддержкой 24,1% и 25,7% голосов соответственно.

Политолог Алексей Громыко в эфире медиацентра «Патриот» перечислил причины поражения консервативной партии в избирательном процессе. Самой главной из них, по его мнению, стала усталость электората от пребывания во власти одного и того же блока.

«Его представитель в лице Меркель 16 лет занимал этот высший пост в стране, есть определенная и объективная усталость электората от пребывания одной и той же партии, пусть и в коалиции с другими, но на первой строчке», — объянил эксперт.

На сложившуюся расстановку политсил повлияли и многие другие факторы. В том числе испортившиеся отношения Германии с США, кризис на Украине, ситуация в Ливии, отметил Громыко. Бегство НАТО из Афганистана тоже предопределило проигрыш партии Меркель, добавил политолог.

Ранее представитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва с «осторожным оптимизмом» относится к победе Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг, пишет НСН. Также сенатор объяснил незначительный разрыв в голосах между лидирующими политсилами.