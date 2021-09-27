Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 17:48
17:46
Общество
Невролог Вон заявила, что высокий уровень холестерина может вызвать головную боль
17:43
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» начнутся в октябре
17:40
Происшествия
В Ярославле студент пригрозил сокурсникам прийти в вуз с «оружием для забоя скота»
17:40
Видео
Маленькие, да удаленькие: в Подмосковье прошел бал для собак породы корги
17:39
Экономика
«Яндекс.Браузер» будет предустановлен на всех продающихся в РФ устройствах с 2022 года
17:37
Весь мир
Ученые обнаружили в Марокко окаменелости нового вида анкилозавра
17:36
Экономика
Дефицита газа в Европе может иметь сезонный характер
17:34
Политика
Политолог Громыко: «Зеленые» могут создать проблемы в отношениях России и Германии
17:34
Армия
Ополченцы ДНР уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
17:31
Происшествия
Сашу Огонька приговорили к восьми годам колонии за высший статус в преступной иерархии
Все новости

Соединенные Штаты могут вскоре столкнуться с масштабным дефолтом

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 17:15
Экономика
Соединенные Штаты могут вскоре столкнуться с масштабным дефолтом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 27 сентября. Государственный долг США достиг своего максимума. Если власти не найдут решения проблемы в ближайшие дни, то вероятен сценарий дефолта.

Урегулировать сложившуюся ситуацию на данный момент можно двумя путями. Первый — увеличив поток государственных обязательств, второй — отменив соответствующий закон. Какой вариант выбрать, решают конгрессмены, однако среди них единства нет. Сейчас государственный долг США достиг отметки в 29 трлн долларов.

В случае признания правительством Соединенных Штатов дефолта кризис будет грозить всему миру. В связи с этим можно утверждать, что власти не пойдут на такой шаг. Таким мнением с «Российской газетой» поделился глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Если Вашингтон все же решится объявить о банкротстве, то этому примеру могут последовать, например, Италия, Франция и Канада. Такие действия обрушат курс доллара, а затем и юаня. В результате последствия дефолта станут более катастрофическими, чем последствия пандемии.

Эксперты подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам последних торгов на мировых биржах. Они объяснили, из-за чего цены на нефть могут достичь 90 долларов за баррель.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Соединенные Штаты могут вскоре столкнуться с масштабным дефолтом
сша дефолт госдолг сша экономика сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru