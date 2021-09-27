Соединенные Штаты могут вскоре столкнуться с масштабным дефолтом

Вашингтон, 27 сентября. Государственный долг США достиг своего максимума. Если власти не найдут решения проблемы в ближайшие дни, то вероятен сценарий дефолта.

Урегулировать сложившуюся ситуацию на данный момент можно двумя путями. Первый — увеличив поток государственных обязательств, второй — отменив соответствующий закон. Какой вариант выбрать, решают конгрессмены, однако среди них единства нет. Сейчас государственный долг США достиг отметки в 29 трлн долларов.

В случае признания правительством Соединенных Штатов дефолта кризис будет грозить всему миру. В связи с этим можно утверждать, что власти не пойдут на такой шаг. Таким мнением с «Российской газетой» поделился глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Если Вашингтон все же решится объявить о банкротстве, то этому примеру могут последовать, например, Италия, Франция и Канада. Такие действия обрушат курс доллара, а затем и юаня. В результате последствия дефолта станут более катастрофическими, чем последствия пандемии.

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