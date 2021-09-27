Африканская чума свиней выявлена в Белгородской области

Белгород, 27 сентября. Случаи заражения африканской чумой свиней зафиксированы в Белгородской области. Факт заболевания был подтвержден результатами анализов.

Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории одного из предприятий Белгородской области. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

«В результате проведенных лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород" площадка "Бродок-2", выделен генетический материал вируса АЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту властями региона был установлен карантин на территории площадки. Хутор Долгий Бродок, расположенный в Корочанском районе, также признан эпизоотическим очагом. В настоящее время представители Россельхознадзора ведут работы по ликвидации очага.

Африканская чума свиней — высококонтагиозное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой и цианозом кожи. Согласно тексту памятки управления МЧС по Калужской области, для человека АЧС не представляет опасности. Ранее случаи заболевания АЧС наблюдались в Самарской области. На территории региона была запрещена охота на любых зверей и птиц.