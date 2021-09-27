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Бойцы миссии НАТО разместились на линии разграничения между Косово и Сербией
Армия
Бойцы миссии НАТО разместились на линии разграничения между Косово и Сербией
flickr.com  /  U.S. Army Europe

Приштина, 27 сентября. Силы военной миссии НАТО на территории Косово прибыли на линию разграничения между самопровозглашенной республикой и центральной Сербией, сообщает портал «Косово онлайн».

По данным СМИ, американские, канадские и польские военнослужащие разместились на контрольно-пропускном пункте «Ярине». На данный момент неясно, прибыли ли они для замены косовских силовиков на КПП или же потребуют от них покинуть незаконно занятые позиции.

Представители миссии НАТО, в свою очередь, заявили журналистам, что внимательно следят за происходящим в регионе и намерены «обеспечивать безопасное и защищенное окружение и свободу передвижения для всех сообществ».

Ранее президент Сербии Александр Вучич дал миссии НАТО 24 часа, чтобы урегулировать ситуацию на линии разграничения. Он также потребовал вывести отряды косовской полиции из северной части региона, пишет RT.

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