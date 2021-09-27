Взгляд из Европы: как Пакистан пытается «отмыть» талибов

Пока весь мир с настороженностью следит за тем, что происходит в Афганистане, Пакистан настаивает на том, чтобы страны начали выстраивать с «Талибаном»1 (запрещено в РФ) чуть ли не дружеские отношения.

Так, на днях глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши призвал Соединенные Штаты и Международный Валютный Фонд (МВФ) разблокировать замороженные средства Афганистана. До этого премьер-министр Пакистана Имран Хан с высокой трибуны говорил о необходимости экономической поддержки республики, а госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявлял, что Исламабад имеет «множество интересов» в Афганистане — некоторые из них прямо противоречат интересам Вашингтона.

'Surprised’: Pakistan after Blinken says US 'reassessing ties with Islamabad' https://t.co/CblYmJiXJF — Hindustan Times (@HindustanTimes) September 17, 2021

Разумеется, в Исламабаде, понимая негативное отношение к талибам на Западе, не спешат прямо говорить о своей заинтересованности в укреплении этой террористической организации. Вместо этого там постоянно давят на гуманитарный кризис и незавидное положение простых афганцев, утверждая, что Пакистан выступает как за более «реалистичное и новаторское» взаимодействие с «Талибаном», так и за создание в Афганистане инклюзивного правительства. Мол, талибы тоже должны показать миру свое цивилизованное лицо, тем самым упростив себе задачу по выходу из всевозможных международных черных списков.

Надо признать, весьма сбалансированная риторика. Однако она не вызывает доверия у тех, кто хотя бы краем уха слышал о том, как живут те самые простые афганцы под властью талибов. Так, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, выступая на конференции 13 сентября, рассказал о масштабах назревающего гуманитарного кризиса в Афганистане. По его словам, каждый третий афганец не знает, когда он поест в следующий раз. Уровень бедности стремительно растет, а сфера основных общественных услуг близка к краху.

[Peace ????️ Update]



In the #UNGA 's 76th summit - UN Secretary General Antonio Guterres (@antonioguterres) said that UNSC P5 states (????????????????????????????????????????) desire a peaceful and stable Afghanistan where population is provided with humanitarian aid and women's rights are respected. 1/4 pic.twitter.com/9geFZn3FZA — Pak Afghan Youth Forum (@payf_eng) September 24, 2021

Вслед за Гутеррешем высказалась и комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она сообщила о борьбе талибов против некоторых неправительственных организаций, а также о подавлении прав женщин и девочек.

Что же касается инклюзивного правительства, то его тоже пока нет. Временный кабинет министров Афганистана, как и ожидалось, практически полностью состоит из пуштунов. Ни женщин, ни мусульман-шиитов в нем нет. Репрессии против инакомыслящих продолжаются, и это невозможно скрыть. Главе МВД при талибском режиме даже пришлось выпустить официальное заявление, в котором он раскритиковал своих подопечных и призвал соблюдать обещанную руководством «Талибана» всеобщую амнистию.

Под пакистанской крышей

В этой связи Европейским фондом исследований Южной Азии (EFSAS) были выпущены крайне любопытные доклады. В начале сентября аналитики организации высказались о возможных попытках Пакистана злоупотребить нищетой и тяжелым положением среднестатистического афганца, используя кризис в стране как «эмоциональный инструмент» по продавливанию признания «Талибана» и начала ведения с ним бизнеса.

Пакистанские власти настойчиво просят мир сделать шаг навстречу талибам. При этом в EFSAS подчеркивают, что сам Пакистан не может (или не хочет) заставить талибов первыми начать располагать к себе мировое сообщество.

EFSAS Commentary of 17-09-2021: 'As humanitarian aid to Afghans assumes priority, Pakistan’s pressure to recognize the Taliban is worrisome'https://t.co/SGwYKxds1D — EFSAS (@EFSAS_AMS) September 17, 2021

В другом докладе авторы упоминают о заявлении одного из основателей «Талибана» муллы Нуруддина Тураби. Тот недавно сказал, что террористическое движение намерено возродить в стране практику казней и телесных наказаний, в том числе отрубания конечностей.

«Несмотря на это министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выступил на Генассамблее ​​ООН за то, чтобы международное сообщество разработало дорожную карту, которая приведет к дипломатическому признанию талибов», — пишут специалисты EFSAS.

Пример талибов «вдохновляет»

Далее аналитический центр цитирует бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В газете The Washington Post он охарактеризовал Пакистанскую межведомственную разведку (ISI) как «рассадник радикализма», а правительство Пакистана назвал «властью поджигателей и пожарных». По словам Болтона, именно ISI управляет страной, а премьер-министр Хан — просто еще одно «красивое лицо».

Американский политик утверждает, что, когда коалиция США свергла «Талибан» в 2001 году, ISI предоставила талибам убежище, оружие и прочую поддержку. Пакистан также позволил террористическим группам атаковать Индию — своего главного регионального соперника.

«Захват власти «Талибаном» резко увеличивает риск того, что пакистанские экстремисты станут еще влиятельнее в Исламабаде, угрожая в какой-то момент получить полный контроль над страной», — считает Болтон.

Он подчеркивает, что при этом у Пакистана есть ядерное оружие, что многократно повышает ставки.

Что делать?

Джон Болтон отвечает в своем стиле — давить. По его мнению, Штаты должны немедленно прекратить оказывать Исламабаду помощь, вычеркнуть Пакистан из списка основных союзников, не входящих в НАТО, а также ввести антитеррористические санкции. Но самое главное, США должны уделять максимальное внимание ядерным запасам Пакистана и объектам по производству оружия.

По словам Болтона, если в будущем пакистанцы будут готовы передать ядерный потенциал террористам, Вашингтон должен будет принять превентивные меры.

Причем здесь Китай?

Пекин — еще одна сторона, заинтересованная в легитимации «Талибана». Не столько потому что китайцам нравятся эта организация и ее идеология, сколько потому, что они намерены работать с любым, кто окажется сильнее. Для КНР важно сохранить свое присутствие в Афганистане и свой бизнес. В этом смысле союзный Пакистан для КНР также представляет интерес. И Джон Болтон, разумеется, не мог об этом не упомянуть:

«Китай должен хорошо осознавать наши намерения и серьезность. Помощь Пекина в сфере ядерных усилий Исламабада делает Китай ответственным за любые последствия в будущем».

Bolton: Taliban may seize Nuclear Weapons from Pakistan, says Pakistani military has radical Islamists in its ranks: OAN Newsroom UPDATED 3:38 PM PT – Sunday, September 26, 2021 Former National Security Adviser John Bolton has stirred up the latest fears of war... pic.twitter.com/WNVSVFmlCX — King Tri-Zi (@KingTriZi) September 26, 2021

По мнению военного обозревателя, автора Telegram-канала ColonelCassad и эксперта центра военно-политической журналистики CIGR Бориса Рожина, Исламабад в Афганистане действует, исходя из своих собственных интересов.

«После победы «Талибана» Пакистан намерен получить дивиденды в отдельные фракции «Талибана», в руках которых сейчас оказались рычаги управления Афганистаном. Еще в августе генерал Гюль прямо говорил: «Когда история будет написана и все события произойдут, все поймут, что это пакистанская разведка руками «Талибана» победила США». И совсем неслучайно именно глава пакистанской межведомственной разведки первым из фигур такого калибра прибыл в Афганистан после создания «Исламского эмирата», оказав определенное влияние на распределение постов в правительстве Афганистана, а также оказав необходимую поддержку «Талибану» в вопросе ликвидации организованного сопротивления в Панджшере», — рассказал ФАН Рожин.

Вопрос формирования нового афганского правительства стоит для пакистанских властей едва ли не менее остро, чем для самого Афганистана.

«Пакистан вполне согласен на инклюзивное правительство в Кабуле, но только в том случае, если поддерживаемые им фракции внутри «Талибана» будут иметь там контрольный пакет, который позволит влиять не только на сферу безопасности, но и на будущие проекты по восстановлению Афганистана, прокладыванию транспортного коридора «Один пояс — один путь», железных и шоссейных дорог, а также трубопроводов. С учетом тесного сотрудничества Пакистана с Китаем можно ожидать, что пакистанское руководство будет поддерживать линию Пекина в вопросе дерадикализации талибов в интересах развития экономических проектов, выгоду из которых извлекут как «Талибан», так и Китай с Пакистаном».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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