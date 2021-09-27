Коломна, Сергиев Посад и Звенигород — лучшие подмосковные города для путешествий

Москва, 27 сентября. С каждым годом растет туристическая привлекательность Московской области, а настоящими жемчужинами Подмосковья считаются Коломна, Сергиев Посад и Звенигород. Однако не является секретом, что в этих самых красивых городах области зачастую не бывали не только москвичи, но и жители региона. Это легко можно исправить, тем более что сейчас добраться до любого уголка Подмосковья не составляет проблемы, сообщают «Вести Подмосковья».

Сергиев Посад стоит посетить хотя бы ради одной только Троице-Сергиевой лавры, основанной преподобным Сергием Радонежским. Отсюда в битву на Куликовом поле уходили его ученики Пересвет и Ослябя. Сейчас это самый крупный монастырь в России, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь писал свою знаменитую «Троицу» Андрей Рублев.

Коломна — это, прежде всего, знаменитый Кремль, сохранившийся в самом центре города. В шаговой доступности туристы смогут увидеть целую россыпь старинных деревянных домиков с неповторимыми резными наличниками, а также исторические городские здания и усадьбы. В Коломне достаточно популярен гастрономический туризм. На Посадской улице расположен музей пастилы, где можно отведать подлинные образца этого лакомства. Невозможно покинуть Коломну, не попробовав знаменитых калачей с десятками разнообразных начинок.

В Звенигороде главная достопримечательность — Саввино-Сторожевский монастырь, один из православных центров России. Сохранилась и пещера, где жил Савва Сторожевский, которого в юности, кстати, напутствовал Сергий Радонежский. В Введенской усадьбе, которой владели князья Лопухины, Сергей Бондарчук снимал свою знаменитую кинокартину «Война и мир». Это имение также знаменито своим сосновым бором и чистейшим воздухом, где так приятно отдохнуть после столичных будней.

До любого из этих старинных городов можно добраться как на электропоездах, так и на маршрутных автобусах.

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