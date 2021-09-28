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Онищенко: Идет резкое «полевение» в умах немецкого народа
Общество
Онищенко: Идет резкое «полевение» в умах немецкого народа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

На выборах в бундестаг немецкие избиратели выбрали, по сути, коммунистическую партию. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник оценил итоги парламентских выборов в Германии, в ходе которых блок Ангелы Меркель потерпел неудачу.

«Очевидна усталость от ХДС/ХСС (блок, включающий в себя «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии». — Прим. ФАН), наверное, в том числе и от госпожи Меркель. Это рафинированный политик и, конечно же, человек, знающий чиновничью работу. Это наша школа, советская», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также обратил внимание на один примечательный момент в предпочтениях избирателей.

«Безусловно проблем много. Люди в ожидании перемен. Прежде всего, от СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. ФАН). Это партия, которая была во главе восточной Германии, по существу, коммунистическая партия. Это говорит о том, что идет резкое «полевение» в умах и чаяниях народа», — пояснил собеседник ФАН.

Онищенко: Идет резкое «полевение» в умах немецкого народа
flickr.com  / martingerz2

В завершение он предположил, что именно могло заставить многих немцев изменить свои политические взгляды.

«Сегодня Германия, по существу, — это рассадник терроризма. Та либеральная политика приема всех и вся гражданами/негражданами создала этнические анклавы, которые имеют определяющую роль в криминальной среде Германии. Резонансные ограбления в банках, кража 100-килограмовой монеты — это такие демонстративные преступления, которые не могут не будоражить общественное мнение», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мотивах немцев, освиставших на одном из митингов на тот момент еще канцлера Германии Ангелу Меркель. По его словам, этот случай представляет собой спланированную провокацию со стороны оппонентов.

Онищенко: Идет резкое «полевение» в умах немецкого народа
Федеральное агентство новостей  / 

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онищенко германия
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