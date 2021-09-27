Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 17:47
17:46
Общество
Невролог Вон заявила, что высокий уровень холестерина может вызвать головную боль
17:43
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» начнутся в октябре
17:40
Происшествия
В Ярославле студент пригрозил сокурсникам прийти в вуз с «оружием для забоя скота»
17:40
Видео
Маленькие, да удаленькие: в Подмосковье прошел бал для собак породы корги
17:39
Экономика
«Яндекс.Браузер» будет предустановлен на всех продающихся в РФ устройствах с 2022 года
17:37
Весь мир
Ученые обнаружили в Марокко окаменелости нового вида анкилозавра
17:36
Экономика
Дефицита газа в Европе может иметь сезонный характер
17:34
Политика
Политолог Громыко: «Зеленые» могут создать проблемы в отношениях России и Германии
17:34
Армия
Ополченцы ДНР уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
17:31
Происшествия
Сашу Огонька приговорили к восьми годам колонии за высший статус в преступной иерархии
Все новости

Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа родила третьего ребенка
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа родила третьего ребенка
instagram.com  /  @katyajuja555

Москва, 27 сентября. Блогер Катя Жужа решила поделиться с поклонниками радостной новостью: в ее семье снова произошло пополнение. Звезда стала матерью мальчика и готова принимать поздравления.

Счастливое событие произошло совсем недавно: Катя Жужа опубликовала пост из роддома и показала семейное фото в компании мужа и новорожденного сына. Как оказалось, ребенок появился на свет 26 сентября. Звезда поделилась эмоциями в Instagram.

Пока экс-участница шоу «Дом-2» приходит в себя после родов, отец ребенка Артем Маркелов занят воспитанием старших детей — в прошлом году в семье пары родился сын Максим. Катя Жужа неоднократно отмечала, что ее наследники будут взрослеть и играть вместе. Помимо сыновей, у блогера также есть дочь Николь, которая родилась 12 лет назад от предыдущего романа звезды.

Стоит отметить, что третья беременность Жужи не обошлась без трудностей. Так, телезвезду настиг токсикоз, который не давал ей есть и спать. Кроме того, она столкнулась с защемлением нерва. Несмотря на это, Жужа заявила, что надеется родить еще детей, но не раньше, чем через 3-5 лет.

Недавно певица Азиза призналась, что все еще надеется стать матерью. Артистка обратилась к Наташе Королевой с просьбой подарить ей яйцеклетку.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа родила третьего ребенка
семья дом-2 катя жужа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru