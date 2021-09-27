Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа родила третьего ребенка

Москва, 27 сентября. Блогер Катя Жужа решила поделиться с поклонниками радостной новостью: в ее семье снова произошло пополнение. Звезда стала матерью мальчика и готова принимать поздравления.

Счастливое событие произошло совсем недавно: Катя Жужа опубликовала пост из роддома и показала семейное фото в компании мужа и новорожденного сына. Как оказалось, ребенок появился на свет 26 сентября. Звезда поделилась эмоциями в Instagram.

Пока экс-участница шоу «Дом-2» приходит в себя после родов, отец ребенка Артем Маркелов занят воспитанием старших детей — в прошлом году в семье пары родился сын Максим. Катя Жужа неоднократно отмечала, что ее наследники будут взрослеть и играть вместе. Помимо сыновей, у блогера также есть дочь Николь, которая родилась 12 лет назад от предыдущего романа звезды.

Стоит отметить, что третья беременность Жужи не обошлась без трудностей. Так, телезвезду настиг токсикоз, который не давал ей есть и спать. Кроме того, она столкнулась с защемлением нерва. Несмотря на это, Жужа заявила, что надеется родить еще детей, но не раньше, чем через 3-5 лет.

Недавно певица Азиза призналась, что все еще надеется стать матерью. Артистка обратилась к Наташе Королевой с просьбой подарить ей яйцеклетку.